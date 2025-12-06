SixTONESが大みそかの「第76回紅白歌合戦」に出場することが6日、正式発表され、これで紅白出場歌手は白組が19組、紅組が21組となった。注目されるのが「2組の差」。

期待されているのがサプライズ含みの追加発表だ。NHKは今年は合戦要素をしっかり込めていく方針。そのため、紅白同数を目指していくとみられている。その流れの中で同局は「期待値の高いアーティストについては継続的に交渉する」としており、注目筆頭は来年で活動を終了する嵐だ。

そこには紅白の裏事情もある。紅白は23年に過去最低の視聴率（第2部31・9％、ビデオリサーチ調べ、関東地区）、昨年はそれに次ぐ過去2番目に低い数字（32・7％）となった。「テレビを見ない若者も増えた時代とはいえ、受信料で成り立つNHKとしては国民的番組を右肩下がりにはできない。見て良かったと思ってもらえる番組を作っていかないといけない」と局関係者は語る。

国民的アイドルの嵐は紅白歌合戦の顔でもあった。09年に初出場すると、活動休止する2020年まで12年連続12回の出場。翌10年から5年連続でメンバーで白組司会に起用され、さらに大トリも3回務めるなど、日本の年末をもり上げた実績がある。

NHKは「期待値の高いアーティストについては継続的に交渉する」としている。今後、どうなっていくのか目が離せない。