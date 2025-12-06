歌手の和田アキ子（75）が6日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。人気芸人のグッズへ疑問を投げかける場面があった。

後番組である「サンドウィッチマン ザ・ラジオショーサタデー」（土曜後1・00）の前に、サンドウィッチマンの2人がスタジオにあいさつに来るのが恒例だが、和田は「今ね、サンドの2人がまたあいさつに来てくれたんだけど」と切り出した。

サンドは今年の同局のチャリティー番組「ラジオ・チャリティ・ミュージックソン」のメインパーソナリティーを務めるが、「このミュージックソンのリストバンドが“僕、サングラスあんまり普段しないんですけど、タモリさんみたいです”って言うから、“うそ？”ってパッと見たら、これどう考えてもタモちゃんなんだけど」とリストバンドの伊達みきおのイラストがまるでタモリのようだと指摘した。

「タモちゃん出てんのかと思っちゃうよね」と和田。富澤たけしに関しては「ちょっと怒ってるような笑ってるような、いい感じ」と似ているとしながらも、伊達については「髪の毛も、サングラスだからタモちゃんみたい」と不満げ。「なんなんだろう」と首をひねった。

伊達本人が「タモリさんみたいなんですよね」ともらしていたことに改めて触れ、「大丈夫ですか？こんな感じで」と和田。垣花正アナウンサーが「伊達さんと言われれば伊達さんに見えるようになってます」とフォローするも、和田は「見えない」とバッサリ。

とはいえ、「忙しい中ね、頑張ってほしいですよね」と2人にエール。「こんな顔はね、別にシャレシャレ」と笑った。