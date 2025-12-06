使い終えたら気軽にポイッ！意外と使い心地が良い携帯用のアレ
商品情報
商品名：不織布スリッパ（2足、グレー）
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：全長28cm
入り数：2足
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480823133
旅行用スリッパとして頼りになる！ダイソーの『不織布スリッパ（2足、グレー）』
旅先のホテルに置いてあるスリッパって、筆者は使い捨てではないタイプだと使うのにやや抵抗があります。きちんと殺菌・消毒してくれていると信じて使いたいところですが、正直不安に感じます。
そんな悩みを解消してくれるのが携帯用スリッパですが、旅行だと持ち帰る手間が面倒…。良いものはないかとダイソーをチェックしていると、良さそうな商品を発見しました。
それが、こちらの『不織布スリッパ（2足、グレー）』という商品。不織布素材でできた簡易的なスリッパです。
2足セットになっていて、それぞれ個包装されています。
スリッパは不織布素材で作られているので処分しやすいです。
よくある100均の携帯用スリッパは、持ち運び用の袋が付いている分、折りたたまれた状態で入っているものが多いです。
しかし、こちらは折りたたまれておらず、そのままの状態でパッケージに入っています。
そのため、使用時に折り癖を整える必要がなく、サッと履けるのもいいなと思いました！
サイズは全長約28cmです。
男性用とは書いていませんが、足のサイズが小さめの方にとっては大きいかと思います。
ただ、店頭にはこのサイズしかありませんでした。
底がしっかりとしたつくりで歩きやすく履き心地が良い！
履いてみましたが、筆者の足は25cmということもあってか、サイズの面ではそこまでブカブカという感じはありませんでした。
よくビジネスホテルに置いてあるようなスリッパよりも、底面がしっかりしています。
履き心地は意外に悪くありません。
ややクッション性があり、薄っぺらい使い捨てスリッパ特有の“ほぼ床”な感覚が控えめです。
底がしっかりしているので歩きやすく、ビジネスホテルのスリッパよりは頼りになる感じがします。
裏面も凹凸があって、若干ですが滑りにくくなっています。
想像していた以上に履き心地が良く、何より自分専用のスリッパを使える安心感を得られる点はとてもいいなと思いました！
使い捨てしやすいので、帰宅時の荷物を減らせるのも気に入りました。
スリムなので、バッグにもすっぽり入る点も良いですね。
飛行機での移動中にも便利で、靴を脱いでリラックスしたい時に活用できます。
ダイソーで『不織布スリッパ（2足、グレー）』を見かけたら、ぜひ手に取ってみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。