つけ置き洗いもコレ1つで簡単！SNSで超話題の100均人気便利グッズ
SNSやネットなどでかなり話題になった、セリアの『排水口の水ためキャップ』をやっと購入できました！これを使って排水口にフタをすることで、水をためられるという便利なアイテム。簡単にキッチン用品のつけ置き洗いができる優れものです。排水口のヌメリ取り掃除にも役立つので、持っておいて損はありません！
商品名：排水口の水ためキャップ ヌメリ取り＆つけ置き洗い
価格：￥110（税込）
販売ショップ：セリア
JANコード：4982790432819
SNSで話題のアイテムを発見！セリアの『排水口の水ためキャップ』
今回は、こちらの『排水口の水ためキャップ ヌメリ取り＆つけ置き洗い』という商品をご紹介します。
排水口に取り付けることで水を溜められるという、SNSで話題となり、多くの注目を集めているグッズです！
筆者も普段訪れている店舗でやっと購入できたので、早速使ってみました。
キャップというだけあって、裏面は丸く凹みがあります。
紐が付いており、水をためた後に取り外しやすい作りになっています。
排水口に水を溜められるからつけ置き洗いができて便利！
使い方は簡単で、まずは排水口のフタ、防臭カップを取り外します。
排水管の上に水ためキャップをかぶせて、上からよく押さえます。
このとき、しっかりはまっているか確認するのと、紐は排水口の外に出しておきます。
あとは水を流して、水を溜めていくだけでOKです。
排水口にフタをすることができ、水を溜められるので、細かな排水溝パーツなどのつけ置き洗いができるのが便利です！
ただ、我が家の排水溝は防臭カップがないためか、ごみカゴとの相性が悪かったためか、微妙にサイズが合わなかったためか…少しずつ水が流れてしまい、溜めることができませんでした。
ですが、サイズが合えばとても良い商品だと思います！
我が家の排水口では上手くいきませんでしたが、特にヌメリ掃除の際につけ置き洗いができるのはとてもいいなと思いました。
今後はタイプやサイズなど、異なるバリエーションが増えることを祈ります！
セリアで『排水口の水ためキャップ ヌメリ取り＆つけ置き洗い』を見かけた際には、ぜひゲットしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。