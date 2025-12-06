タレントの里田まいさんは12月5日、自身のInstagramを更新。ドレス姿や、夫で読売ジャイアンツ所属の田中将大選手とのプライベートショットを公開しました。（サムネイル画像出典：里田まいさん公式Instagramより）

写真拡大

タレントの里田まいさんは12月5日、自身のInstagramを更新。ドレス姿や、夫で読売ジャイアンツ所属の田中将大選手とのプライベートショットを公開し、注目を集めています。

【写真】里田まいの美脚際立つドレスショット

「あっという間に12月」

里田さんは「最近のあれこれ。結婚パーティーで幸せな気持ちになったり　ゴルフだったり　どら焼き美味しかったり　紅葉が綺麗だったり　あれこれ、あっという間に12月　体調管理一択！！！」とつづり、6枚の写真を掲載しました。

1枚目には、黒いドレスとタイツに身を包んだ姿の里田さんが写っています。足元にはパンプスを合わせており、しなやかな美脚が引き立つ装いです。また、3枚目には里田さんと田中選手と思われる後ろ姿のショットも。

この投稿にファンからは、「まいちゃん綺麗　それに仲良し夫婦のお写真ありがとう」「まーくんとの２ショットほっこり」「相変わらずえらい美脚やわ」「可愛い」との声が集まっています。

日米通算200勝！

10月5日の投稿では、田中選手の日米通算200勝を祝福し、周囲への感謝の言葉をつづっていた里田さん。「今回節目になる200勝が達成されたあの瞬間の大歓声と目の前に広がった景色は、私達家族にとってもまた一つ忘れられない想い出となりました」とコメントし、夫について「やっぱりマー君凄いです。これだから私はあなたのファンをやめられない！！！！！またチームの勝利のために前だけを見て進むあなたに、置いていかれないように私もまた進みます。苦楽を共にできて、幸せです。心より、おめでとう」と愛のこもったメッセージを寄せていました。
(文:勝野 里砂)