「衝撃の国宝BODY」話題の榎原依那 “髪ブラ”ショットにも注目「出し切った」
“衝撃の国宝BODY”と話題のグラビアアイドル・榎原依那（28）が6日、都内で2nd写真集『I am Ina』発売記念記者会見を行った。
【写真】お尻丸見え！ハミ乳すごい水着…榎原依那のグラビア
本作の撮影地は、夏のフィジーと冬のオーストラリア・シドニー。ありのままの姿を季節感の異なる2ヶ国で丁寧にとらえた。「世界最高のビーチ」とよばれるフィジーの海では、大自然の中で開放感あふれる姿を披露。爽やかで可愛らしい王道グラビアは必見だ。一転して大都市のシドニーでは洗練された雰囲気で大人っぽい色香を醸すなど、多彩な表現力を存分に発揮している。
また、寝起きのすっぴんショットや、Tバックランジェリーで丸みのあるヒップラインを露わにした大胆なヌーディーショットなど、自身の限界を突破したカットが満載の意欲作に。デビュー当初からのファンや、本作で榎原を初めて知る人など、すべての人の心を掴んで離さない1冊に仕上がった。
先日3日についに発売を迎え「シンプルにうれしいです」とにっこり。「昨年の10月に1st写真集を出させていただいて、1年後にまた出させてもらえるのは、いつも応援してくださるファンの皆さんのおかげなので、本当にうれしいです」と感謝を伝えた。
しかし周囲には「早ない？って言われました（笑）」と苦笑い。「でも楽しみにしているねと。周りがみんな応援してくれているので、早く見たい！言ってくれてました」と喜んでいた。
今年で28歳となり、「20代の締めくくりの写真集として出したかったので、これが私だよと（いう意味で）タイトルをつけました」といい、「（1st写真集の）裏面のような写真集になっている。これでグラビアにおける私の全ての表現ができたんじゃないかなと思います」と、2冊の写真集で自らのベストを出し切ったと語る。
1st写真集とはまた違った魅力を見せるべく「かわいい・王道よりも、今回は大人っぽい年齢に沿った表現ができるんだよと知ってもらいたかった」といい、本人自ら「ロングヘアーでグラビアを撮影したい！」とアイデアを出したという“髪ブラ”ショットも収録。「ロングを見たいという声に応えて、風に吹かれながら上手いこときれいになるように時間をかけたので、そこをぜひ見ていただきたい」とアピールした。
