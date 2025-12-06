米女子ゴルフツアーの「最終予選会」初日（５日＝日本時間６日、アラバマ州モービルのマグノリアグローブ＝パー７１、パー７２の２コース）で、渋野日向子（２７＝サントリー）は４バーディー、１ボギーの６８で回り３アンダー、首位と５打差の１０位につけた。

渋野はポイントランキング１０４位で来季シードを獲得できず、今大会に出場。２５位以内に入れば、来季に多くの試合に出場できる。最終調整として臨んだ国内ツアー「大王製紙エリエールレディス」では首を痛めて途中棄権したが、この日のプレーには影響は少なかったとみられる。

ＳＮＳやネット上では「良い時のシブコでは」「渋野さん、上出来のスタート」「このペースでリラックスして臨んでほしい」「吉報を期待しています」「２日目に崩れることが多いので心配」「パターさえ決まればアンダーは出せる」「メジャーチャンピオン（２０１９年のＡＩＧ全英女子オープン）の力を見せてやれ」との意見が書き込まれていた。

日本勢では西村優菜（２５＝スターツ）が５アンダーで４位と好発進。桜井心那（２１＝ニトリ）は渋野と同じ３アンダーで１０位、伊藤二花（２０）は１オーバーの６５位と出遅れた。６５位タイまでが最終ラウンドに進出し、２５位タイまでが来季の出場資格を得る。