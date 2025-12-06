里田まい、ミニ丈から美脚スラリ「綺麗」「見たことないドレス」の声
【モデルプレス＝2025/12/06】タレントの里田まいが12月5日、自身のInstagramを更新。ミニ丈のドレス姿に反響が寄せられている。
里田は「結婚パーティーで幸せな気持ちになった」と写真を投稿。ブラックのミニ丈ドレスに黒いストッキングを合わせ、スラリと伸びた美しい脚を披露している。
この投稿に「似合ってる」「脚がとても綺麗」「笑顔が可愛い」「ドレス素敵」「裾と腕にボリュームあって可愛い！見たことないドレス」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）
◆里田まい、結婚パーティーでのファッション披露
◆里田まいの投稿に反響
