里田まい（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2025/12/06】タレントの里田まいが12月5日、自身のInstagramを更新。ミニ丈のドレス姿に反響が寄せられている。

【写真】夫はプロ野球選手 41歳タレント「見たことないドレス」ミニ丈から美脚

◆里田まい、結婚パーティーでのファッション披露


里田は「結婚パーティーで幸せな気持ちになった」と写真を投稿。ブラックのミニ丈ドレスに黒いストッキングを合わせ、スラリと伸びた美しい脚を披露している。

◆里田まいの投稿に反響


この投稿に「似合ってる」「脚がとても綺麗」「笑顔が可愛い」「ドレス素敵」「裾と腕にボリュームあって可愛い！見たことないドレス」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】