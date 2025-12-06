Mr. CHEESECAKE新作ひとくちチーズケーキ♪限定パッケージ&全ラインナップを紹介

レストランデザートのような甘く儚い食感で人気を集めるMr. CHEESECAKE。そんなブランドから誕生した新しい東京土産「CREAMY BAKED CHEESECAKE」が、発売からわずか2ヶ月で累計4万個を突破しました。上品な香りとしっとり食感に魅了される“ひとくちチーズケーキ”は、幅広い世代から支持を集める注目スイーツ。さらに羽田空港店では、空をイメージした限定パッケージが12月5日から登場し、手土産にもぴったりです♡

こだわり素材が生む濃厚×儚いひとくちスイーツ

「CREAMY BAKED CHEESECAKE」は、一口サイズに凝縮された贅沢な味わいが特徴。

パルミジャーノ・レッジャーノを生地の中と表面にたっぷり使用し、バターやアーモンドパウダー、ハチミツと合わせることで、豊かな香りとしっとりした食感を実現しています。

さらに、上から絞ったクリームチーズフィリングが奥行きのあるチーズ感を楽しませてくれます。

口に入れた瞬間ふわっと広がる旨味と、焼きチーズの香ばしさが心地よく、ひとつで満足感の高い仕上がりです♪

銀座コージーコーナーのクリスマスケーキで楽しむ2025年の甘いひととき♡

用途で選べる全ラインナップと価格

4個入り（羽田空港店限定パッケージ）



価格：1,782円（税込）

空をイメージした爽やかな水色に雲をあしらった特別デザイン。

販売店舗：羽田空港店

販売開始日：2025年12月5日（金）

4個入り（グランスタ東京店限定パッケージ）



価格：1,782円（税込）

東京駅舎の赤レンガを思わせる深い赤が印象的。

販売店舗：グランスタ東京店

6個入り / 10個入り



価格：6個入り 2,538円（税込）／10個入り 3,996円（税込）

ブランドを象徴するニュートラルカラーの洗練パッケージ。贈り物にも最適。

販売店舗：GINZA SIX店／グランスタ東京店／羽田空港店

常設ストアでも購入可能

各店舗では、店内によって異なる世界観を楽しみながら商品を購入できます。GINZA SIX店、グランスタ東京店、羽田空港店の常設ストアでは、スイーツ選びのワクワクをそのままに、ギフトや自分用にも選びやすいラインナップが揃っています。営業時間は店舗により異なり、在庫がなくなり次第販売終了となるため、訪れる際はお早めにチェックを。

手土産にも自分へのご褒美にもぴったり♡

素材の香りや旨味が何層にも広がる「CREAMY BAKED CHEESECAKE」は、ひとくちに幸せが詰まったような贅沢スイーツ。

限定パッケージは特別感もあり、旅の思い出や大切な人への贈り物にも喜ばれる一品です。

東京を訪れた際には、ぜひ店頭で手に取ってみてください。ふんわりとろける濃厚な余韻が、きっと心まで満たしてくれるはずです♡