世界で活躍する7人組グループ・XGのCOCONAさん（20）が、自身の誕生日である6日、公式インスタグラムを更新し、“男性的な存在”として生きていることを明かしました。

COCONAさんは「20歳という節目を迎えるにあたって、これまで心の奥にあった想いを少しお話ししたく、この文章を書いています」と切り出すと、「私はAFAB Transmasculine Non-binaryです」と報告し、生まれた時は女性の性別を割り当てられましたが、男性的なアイデンティティを持つノンバイナリー当事者であることを明かしました。

COCONAさんは今年、胸の切除手術を行ったといい、「生まれたときは女性として扱われましたが、自分では女性だとは思っていません。“女性”として見られることには強い違和感があり、自分はもっと男性的な存在として生きています」と明かすと、「今までの私の人生でいちばん難しかったことは、“自分自身を受け入れて認めること”でした。ほんの少しでも自分を受け入れ、0.1歩でも前に進めた今、新しい扉を開けることができました。その扉を開けたことで視野が広がり、物事の見え方や捉え方が変わり、自分に大きな心の成長と勇気を与えてくれました」とコメントしました。

これまで支えてくれていたのは、両親、プロデューサー、メンバーたちだそうで、「ここまでの道のりを歩いてこれたこと、そして支えてくれた人たちに心から感謝しています。私はこれからもXGとXGALXと作る未来が楽しみです この文章が、誰かの心にそっと光を灯せますように。そして、私の愛が必要としているすべての人に届きますように。With love, always」とつづっています。