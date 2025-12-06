CANDY TUNEが、日本武道館での単独公演を2026年6月5日、6日に開催する。

本情報は、12月5日に東京ガーデンシアターにて行われた『CANDY TUNE JAPAN TOUR 2025 - AUTUMN -「TUNE QUEST」』の追加公演にて発表されたもの。会場には、およそ8,000人のファンが集まった。

この発表を受けて、メンバーの福山梨乃は「今回のツアーの密着動画のなかで個々でインタビューをしていただいたときに、誰とも示し合わせてないのに、全員が『日本武道館に立ちたい』って言ってたんですよ。それを2DAYSという、大きな舞台を立たせていただけて、ありがとうございます」と感謝の気持ちを伝え、「前だったら不安な気持ちになっていたかもしれないけど、今の私たちとあめちゃんなら絶対上手くいくって思えるので、まだまだ私も油断せず、あめちゃんと一緒にグループを大きくしていけたらなって思います」と、涙を流しながら次のステージへの覚悟を語った。

武道館公演のチケットは、現在ファンクラブ先行が受付中だ。

（文＝リアルサウンド編集部）