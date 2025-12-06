綺麗な夜景を背景に自撮り

共演した俳優との結婚から５年…。出産経た34歳女優の狢膾緞喫瓮轡腑奪箸肪輒椶集まっている。

「Osaka!」「カーテン越しの夜景がキラキラ」とコメントを添え、夜景を背景に自撮りした写真をインスタグラムで披露したのは山本美月(福岡県出身)。「たこ焼き絶対食べる」と続け、美味しそうなたこ焼きの写真も公開している。

この投稿に対して「ようこそ大阪へ！また来てくださいねー」「前髪あげてる。かわいいです」「ちょっぴり親近感わきました」「見てて幸せな気持ちになる」などのコメントが寄せられた。

山本は、2019年放送のドラマ「パーフェクトワールド」(関西テレビ)で共演した瀬戸康史(福岡県出身)と20年に結婚を発表。23年に第1子の誕生を報告した。

「パーフェクトワールド」で山本演じる川奈つぐみと瀬戸演じる是枝洋貴は幼馴染。洋貴がつぐみにプロポーズし、つぐみも洋貴の思いを受け入れて結婚を前向きに考えようとしたが、最終的に2人は別々の道を歩むことに…。 ドラマでは結ばれなかった2人が現実で結婚したことを受け、ファンからは「ドラマでは結ばれなかった山本美月さんと瀬戸康史さんがリアルでは結婚されたの微笑ましい」「実際には山本美月ちゃんと瀬戸康史くんが結婚してるのめっちゃ好き」などと盛り上がりを見せていた。