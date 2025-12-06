ポール・モーリアの名曲披露

コスプレ、グラドル、ピアノ、絵画の四刀流で知られるタレントの「みなぽち」こと音羽美奈(27)が圧巻の狄綯絅團▲留藾姚瓩鯣簣し、大きな反響を呼んでいる。

「防音室(引っ越しました)３ヶ月ぶりに水着ピアノ載せてみます」とインスタグラムに書き込み、ヒョウ柄ビキニで ポール・モーリアの名曲「恋はみずいろ」を演奏する動画を公開。「マネージャーにめっちゃケツ叩かれた…笑(ありがとうございます)」とつづっている。

この投稿にフォロワーからは「ピアノ上手いのに入ってこんのじゃw」「演奏に、ピアノ弾く姿にうっとり！音楽が２倍楽しめます」「水着ピアノたまらない」「全てがパーフェクト」「目も耳も至福ですね」「好きな曲を、水着でなんて」などと絶賛されている。 音羽はコスプレイヤー「みなぽち」としてSNSで注目を集め、2024年に芸能活動を開始。グラビアアイドルとして活躍するほか、フェリス女学院大学音楽学部卒業の経歴を生かしピアニストとしても活動。さらに、画家として個展を開催するなどマルチに活躍している。