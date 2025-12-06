＜中間速報＞吉田泰基ら首位 ?川泰果、金谷拓実は4差追走
＜ゴルフ日本シリーズJTカップ 3日目◇6日◇東京よみうりカントリークラブ（東京都）◇7002ヤード・パー70＞国内男子ツアー最終戦の第3ラウンドが進行している。最終組が前半を終えて、吉田泰基とソン・ヨンハン（韓国）がトータル8アンダー・首位に並んでいる。
【写真】金谷拓実との結婚を公表した吉本ここね
1打差3位に小木曽喬。2打差4位に細野勇策、4打差5位タイには逆転賞金王を狙う?川泰果、米ツアーが主戦場の金谷拓実が続いている。賞金ランキング1位の金子駆大はトータル2アンダー・10位タイにつけている。今大会の賞金総額は1億3000万円。優勝者には4000万円が贈られる。
ゴルフ情報ALBA.Net
ゴルフ情報ALBA.Net
