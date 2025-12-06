京都―神戸戦のスタメン発表　勝利した方が、広島の結果次第で３位フィニッシュの可能性

◆明治安田 Ｊ１リーグ▽最終節 京都―神戸（６日・サンガＳ）

関西に拠点を置くチーム同士の対戦は、スタメンが発表された。

ホームで試合に臨む京都は、勝てばＪ１でのクラブ過去最高順位を更新する３位が確定する。この一戦は１７得点で得点ランキング３位のＦＷラファエルエリアス、主将の福岡慎平らがスタメン。最終節を勝利で飾り、本拠のサポーターと新しい景色を分かち合う。

対する５位の神戸は、京都と勝ち点１差。この一戦に勝利し、４位の広島（勝ち点は京都と同じ。試合前時点で得失点差は神戸が４点リード）も振り切っての逆転３位フィニッシュを狙う。吉田孝行監督は今季限りの退任が決定済み。リーグ連覇、天皇杯優勝と３つのタイトル獲得に導いた手腕を、最後まで見せつける。

以下、両チームのスタメン。

【京都】

ＧＫ 太田岳志

ＤＦ 福田心之助、鈴木義宜、須貝英大、宮本優太

ＭＦ ジョアンペドロ、福岡慎平、松田天馬

ＦＷ 原大智、マルコトゥーリオ、ラファエルエリアス

ベンチメンバー 圍、麻田、アピアタウィア、米本、山田、平戸、佐藤、奥川、中野

【神戸】

ＧＫ 前川黛也

ＤＦ マテウストゥーレル、山川哲史、酒井高徳、永戸勝也

ＭＦ 扇原貴宏、井手口陽介、佐々木大樹、広瀬陸斗

ＦＷ 宮代大聖、大迫勇也

ベンチメンバー オビパウエルオビンナ、本多、岩波、飯野、武藤、鍬先、井出、ジェアンパトリッキ、エリキ