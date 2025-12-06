大学アメフトの元スター2人が「甲子園ボウル」中継で共演へ “史上初の関西対決”を盛り上げる
アメリカンフットボールの大学日本一を決める全日本大学選手権 「甲子園ボウル」が、14日に兵庫・阪神甲子園球場で開催。新方式となって2回目となる決勝は、関西学生1位の関西学院大学と同2位の立命館大学が激突する。
【写真】何を着ても似合う…アメフト姿になった鳥谷敬
試合は、読売テレビとBS日テレで生中継を予定。関西学院時代に「チャック・ミルズ杯」を獲得した有馬隼人（元TBSアナウンサー）が解説、法政大学キャプテンとして甲子園ボウルに出場経験のあるコージ（元ブリリアン、with B）がフィールドリポートを担当する。そして、高校時代にアメフト部に所属していたお笑い芸人・みなみかわが、ゲストで大会を盛り上げる。
また、読売テレビできょう6日と13日放送のスポーツ番組『あすリート』（毎週土曜 深0：55）では、元プロ野球選手の鳥谷敬が、アメフトの魅力を自ら体験する。鳥谷は、同番組で過去にアーチェリーやスケートボードなどを器用にこなしてきたが、今回は慣れないボールの扱いに悪戦苦闘する。
■プロデューサー・中林裕登コメント
「夏の甲子園」が高校球児にとって憧れの聖地であるように、「冬の甲子園」は学生アメフトにとって夢の舞台です。そんな場所で行われる80回目の記念大会は史上初の関西対決となりました。これまで幾度となく名勝負を繰り広げてきた両校の激闘はもちろん、学生最後の試合となる選手・スタッフたちの思いもしっかりとお届けします。
『第80回 甲子園ボウル』12月14日（日）
読売テレビ（関西ローカル）午後1時30分〜5時 ※延長あり
BS日テレ（全国ネット） 午後1時30分〜5時
ほか、配信あり
出演：
解説：有馬隼人
フィールドリポート：コージ、吉澤真彩
ゲスト：みなみかわ
実況：立田恭三（ytvアナウンサー）
