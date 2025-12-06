12月7日まで10％オフ！「ヴィ・ド・フランス」のクリスマスオードブル＆ケーキ予約が今だけお得に。

ベーカリーカフェの「ヴィ・ド・フランス（VIE DE FRANCE）」は、2025年11月1日から12月21日までの期間中、『クリスマスオードブル＆ケーキ』の予約をWEBと店頭・電話で受け付けています。

「クリスマスミックスオードブル」や人気の「ひれかつミックスオードブル」、「苺のケーキ」や新登場の「モンブランタルト」などたくさんの種類が揃っています。

そして、12月7日までの予約限定で、税込金額から10％オフになるお得なキャンペーンも実施中です。

12月7日までは早割価格！

予約期間は、11月1日から12月21日まで。クリスマスケーキの予約は、12月7日まで、オードブルの予約は、受取日の4日前までです。

受け取り期間は、11月5日から12月25日(一部、例外商品あり)。

キッシュ＆フライドチキンBOXの受取は、12月1日から12月25日。

フルーツサンドオードブル、クリスマスミックスオードブル、クリスマスケーキの受取は、12月21日から12月25日です。

予約方法は、WEB・店頭・電話の3つ。

●WEB予約「ヴィ・ド・フランス」WEB予約サイト(https://viedefranceshop.jp/)から予約できます。 ●店頭予約店頭設置のチラシに必要事項を記入してスタッフまで声をかけてください。●電話予約店頭設置のチラシまたは公式ブランドサイトから商品を確認の上、希望の店舗に電話してください。

クリスマスオードブルとクリスマスケーキのラインアップを紹介します。

●クリスマスミックスオードブル

内容：たまご・トマト＆チーズ・ハム＆たまご・ミニクロいちごサンド・唐揚げ価格は2400円。サイズは3〜4人用。

●フルーツサンドオードブル

内容：いちご・キウイ・黄桃・ホイップクリーム・カスタードクリーム価格は2600円。サイズは3〜4人用です。

●2種のビーフサンドオードブル

内容：ローストビーフ＆ディジョンマスタードソース・パストラミビーフ＆トマトチーズ・パストラミビーフ＆たまご・ローストビーフとプチトマトのピンチョス価格は2800円。サイズは3〜4人用。

●ひれかつミックスオードブル

内容：ひれかつ・ハム＆たまご・トマト＆チーズ価格は2100円（画像左）。ハーフ（画像右）は1100円です。サイズは2〜3人用。ハーフ(画像右)は1〜2人用。

●ミックスサンドオードブル

内容：テリヤキチキン・ハム＆たまご・トマト＆チーズ価格は2100円（画像左）。ハーフ（画像右）は1100円。サイズは2〜3人用。ハーフ（画像右）は1〜2人用です。

●フランスパンサンド

内容：パストラミビーフ・ハム＆チーズ・海老＆タルタルポテトサラダ・テリヤキチキン＆トマト価格は2100円。サイズは3〜4人用です。

●キッシュ＆フライドチキンBOX

内容：トリュフ香るキッシュ(ベーコン＆きのこ)・オマール風味のキッシュ(海老＆トマト)・骨付きフライドチキン2ピース価格は1900円。サイズは2人用です。

●苺のスペシャルケーキ4号

内容：角切り苺1層+苺プレザーブ1層価格は4700円。サイズは直径13cm。

●苺のケーキ4号

内容：苺プレザーブ・ピーチ1層+クリーム1層価格は3400円。サイズは直径13cmです。

●生チョコのケーキ4号

内容：削りチョコ1層+チョコクリーム1層価格は4100円。サイズは直径13cm。

●モンブランタルト4号

内容：キャラメルカスタード、マロンホイップ、マロンクリーム、栗3粒価格は4700円。サイズは直径13cm。なお、北海道地区では取り扱いがありません。

●シュトーレン

フルーツとローストアーモンド、フランス産発酵バターを練り込み、マジパンを包んだクリスマスを彩るドイツの伝統的な発酵菓子です。価格は2300円。サイズは約16cm。

●ショコラシュトーレン

チョコチップとマカダミアナッツ、フランス産発酵バターを練り込み、チョコレート風味のマジパンを包んだクリスマスを彩るドイツの伝統的な発酵菓子です。価格は2300円。サイズは約16cm。

●パネトーネ

パネトーネ種を使用したふわふわ生地にドライフルーツ(レーズン、パイン、クランベリー、パパイヤ、オレンジピール、チェリー、レモンピール)を混ぜ込み焼き上げた一品です。価格は550円。サイズは直径約10cmです。

いずれの商品も、サイズや人数は目安です。

店舗により、取り扱い商品が異なる場合があります。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部