防災に関する、知識や技能を身に付けた人を認証する資格「防災士」。その防災士に、岡山県内で最年少となる10歳で合格した男の子が、美咲町にいます。

【画像を見る】県内最年少防災士 安東俐哉くん（10）防災バッグの中身がすごい！

なぜ、防災士の資格を取ろうと思ったのか。きっかけや思いに迫りました。

10歳の防災士 備えは万全！

（柵原学園5年 防災士 安東俐哉くん（10））

「ごはんとか、乾パンとか、こっちは一応マスクとか手ぬぐいとか。手ぬぐいは入れた方がいいと思って。手ぬぐいはいろんな時に使えるし、けがをした時にも使えるし」





災害時に備えての防災バッグ【画像②】。中に入れるものは、家族と相談しながら決めたといいます。

岡山県美咲町に住む、小学5年生の安東俐哉（りいや）くん（10）です。今年6月に防災士の資格を取得。10歳での合格は、岡山県内最年少です。



防災士とは、「災害発生時に適切な判断や行動ができる地域人材」を育成するための民間資格です。10月末の時点では、全国で約33万人が取得するなど、広がりを見せています。しかし、10歳以下での合格者はわずか67人です（【画像③】に解説）。

（前田唯アナウンサー）

「どんなところが凄いな、って思いますか？」



（クラスメイト）

「勉強！防災士になるための勉強！」



（柵原学園5年 防災士 安東俐哉くん）

「みんなに頼りにされる人になりたいです」

なぜ10歳で挑戦？きっかけとなった「絵本」があった

防災士を志す人の大半が大人の中、なぜ10歳で挑戦しようと思ったのでしょうか？



（柵原学園5年防災士 安東俐哉くん）

「4年生のときの担任の先生が、総合の時間に『災害に遭った小学校の本』を持ってきて、それを読んでいたら、自分の国にも沢山困っている人がいるんだなと」



きっかけになったのは、1冊の絵本。東日本大震災の際、津波から避難した福島県の小学生の実話を元にした「請戸（うけど）小学校物語」【画像⑤】です。

（絵本より）

「地震だっ」

「とにかく高いところへ！大平山へ！」



福島県の浪江町立請戸小学校は、海岸から約300mのところにあり、津波で2階の床まで水に浸かりました。



当時、声をかけあいながら避難し、学校にいた児童・教職員約100人全員が無事だったことから、「奇跡の小学校」と言われています。



絵本を紹介してくれたのは、小学4年生の時の担任、有吉修亮さんです。



（俐哉くんの昨年度の担任、有吉修亮先生【画像⑥】）

「地震とか洪水だとか。本当にいつくるか分からない。。。といったことを考えたときに、子ども達が『自分自身の命を守るためにできる行動』だったりとか、『周りの人たちを助けることができる行動』って、どうやったら育まれるんだろう、というところを第一に考えて」

先生と二人三脚で勉強「困っている人が少しでも減れば」

有吉先生のもと、昨年度の1年間、積極的に防災学習に取り組んだ俐哉くん。授業中、「防災士になる」と公言していた、大好きな有吉先生とともに試験を受けることを決め、声をかけあいながら勉強を続けてきました。

（有吉修亮先生）

「僕ももともと防災士を取りたいと思っていたので、『先生も取るよ』っていう風な話をしていて」



「彼（俐哉くん）が受ける、っていうことも知っているので、僕も落ちることはできないというプレッシャーのもと、彼が頑張っていたから、僕も頑張って勉強にも励めたかなと」



（安東俐哉くん）

「一番最初は、防災とかはそんなにあまり興味がなかったけど、僕が防災士になったら困っている人が少しでも減るので、僕も頑張って授業に取り組もうと思って」

頑張る俐哉くん 触発された大人がもう1人いた！

そして、俐哉くんと一緒に防災士の資格を取得した人がもう1人。



（真実さん）「吸い上げ効果がな」

（俐哉くん）「うん」

（真実さん）「気圧が低い。中心の気圧が低いよな」

（俐哉くん）「中心の気圧が低い」



俐哉くんの母親、真実さんです。仕事に家事にと忙しい中、取得を決断した理由は…。



（俐哉くんの母・真実さん【画像⑩】）

「（俐哉くんが）防災のことをとても熱心に勉強していて、背中を押されたというか、なので『一緒に頑張って取ろう』と思いました」

防災士を目指すに至った原体験 3歳の時に起きたあの災害

（西日本豪雨）「サイレン音」



2018年7月の西日本豪雨です【画像⑪】。岡山県では災害関連死を含めて95人が亡くなりました。

俐哉くんは当時3歳。暮らしている岡山県北の柵原地域にも被害が及び、吉井川のすぐ側の自宅は床下浸水に見舞われました【画像⑫】。



（俐哉くんの母・真実さん）

「水が来るって、なる前に、もう子どもたち3人は2階に避難したんですけど、だからその状況も見てないので、覚えてはいないんですけど」



「まあ写真とか見て『こんなにきとったんじゃなあ』っていう話をしたりして、そういうのを見たらみんなで意識が高まる」

防災士の勉強を進めていく中で、母親から身近に起きた災害の話を聞き、「地域の人の役に立ちたい」という思いがより強くなった俐哉くんです。



（柵原学園5年防災士 安東俐哉くん）

「自分の家がこうなっていると思ったら、ちょっとびっくりしたけど、もし次こういうことが起きたら、防災士として地域に貢献したり、家族のなかでも防災士としてみんなを助けたりできたらなって思ってます」

大好きなクラスメイトや地域の人たち、そして大切な家族の命を守るために…10歳の防災士俐哉くんの活動はこれからも続きます。