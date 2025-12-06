「魚料理はちょっと面倒…」「最近外食続き...」そんな時に頼れる魚のおやつ3選
【画像を見る】まるで生ハム！？サンドウィッチやサラダ、卵かけごはんにも合う！「食べるかつお節」
忙しくなると、手間のかかる魚料理の頻度が減りませんか？ 外食やコンビニ飯が続くと栄養バランスが心配になりますよね。そこで、手軽に魚の栄養が摂れる「おやつ」をご紹介します。子どもにも食べやすく、おつまみにも最適。仕事の合間に食べるもよし、料理にアレンジするもよし！栄養豊富で使い勝手のいいアイテムを集めました。
燻製醤油風味の食べるかつお節 2袋
2,350円（税込み）
じっくりといぶした上質なかつおを特製の魚醤に漬け込み、芯まで味をしみこませたあと、厚めにスライス。生ハムのような半生の食感で、かむほどに口の中にうまみが広がります。おつまみやおやつにぴったり！ 低カロリー、高たんぱくで、肝機能を高めるタウリンやビタミンＢ1 、Ｂ2 も豊富です。
■グルメライターの松田支信さんが試してみた！
和洋に使えて味わい格上げ！
開封したとたんに広がるくん製のいい香り！ 厚みがありながら、しっとり食感でパンやサラダとも相性抜群。ご飯にのせて卵の黄身とからめれば、ぜいたくな朝ごはんに♪
■止まらないほどやみつきに
ＯＨ！オサカーナ人気３袋セット
1,440円（税込み）
お客様投票で選ばれた人気のアーモンド小魚3種類を堪能できるセット。おさかなとアーモンドのカルシウムおやつですが、おつまみにもピッタリです。思わず手が伸びるおいしさで、手軽にカルシウム補給！ サラダやトーストのトッピングにしたり南蛮漬け風にしたりと料理へのアレンジも楽しめます。
■これまでにないヘルシー感覚のスナック
素材市場 いわしのスナック ほんのり生姜香る 甘辛醬油味小袋 25g×24袋
1,667円（税込み）
いわしがたっぷり入った、カリッサクッ食感のスナック菓子。いわしを生地に練り込み、ほんのり生姜の風味が香る甘辛い醤油味。25gとちょっと食べたいときにぴったりな食べきりサイズです。しゅうまいやお味噌汁などの料理や、アイスにトッピングしたりとアレンジも可能！
＊ ＊ ＊
しっかりカルシウムを補給して、栄養不足によるイライラを防ぎつつ、忙しい年末を心穏やかに乗り切りたいですね。
文＝徳永陽子