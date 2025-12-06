ミルウォーキー・バックス vs フィラデルフィア・セブンティシクサーズ

日付：2025年12月6日（土）

開催地：ファイサーブ・フォーラム（Milwaukee）

最終スコア：ミルウォーキー・バックス 101 - 116 フィラデルフィア・セブンティシクサーズ

NBAのミルウォーキー・バックス対フィラデルフィア・セブンティシクサーズがファイサーブ・フォーラム（Milwaukee）で行われた。

第1クォーターはフィラデルフィア・セブンティシクサーズがリードし20-33で終了する。

第2クォーターはフィラデルフィア・セブンティシクサーズが試合を有利に運び49-69で終了する。

第3クォーターはミルウォーキー・バックスが試合を有利に運び77-93で終了する。

第4クォーターは両チーム拮抗したが、わずかにミルウォーキー・バックスがリードし101-116で終了する。

試合はフィラデルフィア・セブンティシクサーズの勝利となった。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

