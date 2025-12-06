お笑いコンビ「キングコング」の梶原雄太さんの長女で、モデルの梶原叶渚（かじわら かんな）さんが自身のインスタグラムを更新しました。



【写真を見る】【 キンコン梶原の長女・梶原叶渚 】「初めて自分で髪の毛巻いてみた」黒髪ゆるウェーブにカチューシャでフォロワー歓喜「てんさいだね」





梶原さんは、1枚目の写真で、ゆるめのウェーブがかかった黒髪に黒の広めのカチューシャを着け、ピンクのリップとちょっとアンニュイ目な表情でピースサイン。胸のあたりには何か白くて大きな物が当てられています。









2枚目の写真で、その白くて大きな物が「ちいかわ」の「モモンガ」だと判明。「モモンガ」の耳の間に顔をすっぽりはめた梶原さんは、「実はこの日初めて自分で髪の毛巻いてみたのです」とテキストで告白しています。

フォロワーからは「てんさいだね」「めっちゃくちゃ上手すぎてビックリ」「巻くの苦手だから巻き方教えて欲しい」「ドアップかんちゃん最高」など、親しみと称賛の声が集まっています。

【担当：芸能情報ステーション】