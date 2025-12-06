美しい夕焼けの名所として知られる東京都荒川区西日暮里の階段坂「夕やけだんだん」。

その隣でマンションの建設が進み、かつての景観を楽しめなくなっている。観光客が多く訪れる「谷根千（谷中・根津・千駄木）エリア」の人気スポットだけに、地元住民からは惜しむ声も聞かれる。（石井恭平）

観光スポット

「前に来た時はきれいな夕焼けが見えたのに……」。３日夕、友人３人と夕やけだんだんを訪れた横浜市の６０歳代女性が、建設中のマンションの日陰となった坂の上で肩を落とした。

夕やけだんだんは、ＪＲ日暮里駅から西に延びる道路上にあり、荒川区によると、１９９０年に公募で愛称が決まった。階段の下には荒川、台東両区にまたがる「谷中銀座商店街」が続き、坂の上からレトロな町並みを眺めながら夕焼けを望める場所として親しまれてきた。荒川区も区ホームページで観光スポットとして紹介している。

だが、昨年から階段の隣では７階建て分譲マンションと６階建て賃貸マンションの２棟の建設が進められており、今は以前のような夕焼けの景色を望めない。

区条例基づき

荒川区によると、２棟の建築主の業者はいずれも区条例に基づき、地元住民や商店主らを集めた説明会を開催。地域の要望を踏まえて階数を減らし、電柱の位置をずらすなど建築計画を一部修正した上で工事を始めた。法令上の問題は確認されていないという。

谷中銀座商店街で２０年以上、雑貨や衣料品の店を経営する男性（７２）は「建設に反対する声はあったが、住民側の要望をある程度受け入れてくれたし、そもそも『建てるな』とは言えない。残念だが、やむを得ないと思っている」と話す。今のところ売り上げへの影響はないが、常連客からは「夕焼けが見られなくなっちゃったね」と残念がる声が聞かれるという。

意見が相次ぐ

工事が進むにつれて階段坂から夕焼けが見えづらくなり、先月下旬にＳＮＳで「夕やけはもう見えない」と写真付きで投稿されると、荒川区には「景観を守ってほしい」といった意見が相次いでいる。区担当者は「区内の貴重な観光地なので、守りたいと思うが、マンションは法令や区条例に基づいて建設されている。個人の財産を制限することはできず、どうしようもない」と説明する。

区によると、春と秋の一時期は、夕日が商店街の真上から沈むため、階段坂から夕日を見られるという。

分譲マンションの建築主は読売新聞の取材に対し、複数回の住民説明会で住民の理解を得たとした上で、「今後も住民の方からの意見については真摯（しんし）に対応していく」と回答。一方、賃貸マンションの建築主は取材に「コメントしたくない」と話した。