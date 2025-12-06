７人組ガールズグループ「ＸＧ」の公式インスタグラムが６日、更新。メンバーのＣＯＣＯＮＡが２０歳になったことを報告するとともに、自分の性自認が男性・女性という二つの性別のどちらにもはっきりと当てはまらない「ノンバイナリー」であると公表し、胸の摘出手術をしたことを明かした。

ＣＯＣＯＮＡは「こんにちは、ここなです。今日で２０歳になりました」と報告。「２０歳という節目を迎えるにあたって、これまで心の奥にあった想いを少しお話ししたく、この文章を書いています」と切り出すと、「私はＡＦＡＢ Ｔｒａｎｓｍａｓｃｕｌｉｎｅ Ｎｏｎ−ｂｉｎａｒｙです。今年、胸の切除手術を行いました。生まれたときは女性として扱われましたが、自分では女性だとは思っていません。狃性瓩箸靴童られることには強い違和感があり、自分はもっと男性的な存在として生きています」と明かした。

公表に至った心境と経緯についても告白。「今までの私の人生でいちばん難しかったことは、犲分自身を受け入れて認めること瓩任靴拭ほんの少しでも自分を受け入れ、０．１歩でも前に進めた今、新しい扉を開けることができました。その扉を開けたことで視野が広がり、物事の見え方や捉え方が変わり、自分に大きな心の成長と勇気を与えてくれました」とし、「今では、『自分の中にあるものは、ダメなものじゃないんだ』と思えるようになりました。これができたのは、私の話に耳を傾け、寄り添ってくれたメンバーやサイモンさん、そして両親のおかげです。この運命と、出会えたすべての奇跡に、心から感謝しています」とつづった。

最後に「長くなりましたが、ここまでの道のりを歩いてこれたこと、そして支えてくれた人たちに心から感謝しています。私はこれからもＸＧとＸＧＡＬＸと作る未来が楽しみです。この文章が、誰かの心にそっと光を灯せますように。そして、私の愛が必要としているすべての人に届きますように。Ｗｉｔｈ ｌｏｖｅ， ａｌｗａｙｓ．」と、ハートの絵文字を添えて締めた。