岸明日香「原点のグラビアで」デビュー15周年に向けて意気込み
【モデルプレス＝2025/12/06】タレント・女優の岸明日香が6日、都内で「岸明日香15周年カレンダー 2026年」の発売記念イベントを開催。取材に応じ、デビュー15周年に向けての思いを語った。
デビュー2年目からカレンダーを出し続けている岸。「雨が降ったり色々あったんですけど、15周年らしいカレンダーになったんじゃないかなと思います」と手応えをのぞかせるとともに、「韓国ロケでグラビア撮影っていうのがなかったので珍しい。チマチョゴリを着たり、韓服を着たり、表紙で着ている水着もそうなんですけど韓国柄の水着を着たり、新鮮な撮影ができました」と振り返った。
【写真】岸明日香、美ボディ際立つ大胆ドレス姿
◆岸明日香、2026年カレンダーは韓国で撮影
デビュー15周年を記念した特別なカレンダーとなった今作は、「韓国デート」がテーマ。韓国各地で全編撮影を行い、伝統衣装の韓服や水着など、色とりどりの衣装で様々な場所にて撮影した。
◆岸明日香、ほぼすっぴんショット披露
作品の中では、韓国の飲食店やホテルなど現地ならではのロケーションも多数登場。お気に入りのカットにはホテルで撮影したものを挙げ、「これはすっぴん風、ほぼすっぴんみたいな。寝起きなんですけど、私が本当に泊まった部屋のベッドなんです。寝起きのところにスタッフが来ていただいて撮影をしたんですけど、いい感じに艶っぽくないですか？いい感じに仕上がりました」と胸を張った。
そんなカレンダーは「120点」と満足の出来栄え。「カレンダーのページもおすすめなんですけど、毎年ポスターページに1番セクシーカットを持ってくるって決めてるんです。ポスターページは何も書かれてないので、別で飾ってほしいなっていう希望も込めて」とアピールした。
◆デビュー15周年に向けて「原点のグラビアで…」
そして、岸は2026年の春にデビュー15周年に突入。アニバーサリーイヤーに向けての考えていることを質問されると、「これまでお芝居をやったり、バラエティをやったり、MCのお仕事、プロデュース商品…色んなことをさせていただいてすごく楽しんでいるんですけど、15周年を迎えるからには原点のグラビアで皆さんに楽しみにしてもらえることがあるんじゃないかなって色々企んでます」と笑みを浮かべながら仄めかした。（modelpress編集部）
◆岸明日香（きし・あすか）プロフィール
1991年4月11日生まれ、大阪府出身。2012年に「週刊プレイボーイ」のグラビアで芸能界デビューして以降、数々の雑誌の表紙を飾り、TVバラエティーなどでも活躍。近年は女優として活躍するほか、商品プロデュースも行い、グラビアアイドルの枠を超えて活躍中。
ファンクラブプラットフォーム「ミーミューズ（Mi-muse by Mi-glamu）」にて、ファンクラブを開設。SNSでは見られない写真・動画、オンライントークなど限定コンテンツを展開中。
【Not Sponsored 記事】