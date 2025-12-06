¿¹¼·ºÚ¡¢¡Ø¤Ò¤é¤ä¤¹¤ß¡Ù¡È¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤ó¡É¤Ë´¶¼Õ¡¡¡Ö¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤À¤Ã¤¿¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤âÀä»¿
¡¡½÷Í¥¤Î¿¹¼·ºÚ¤¬5Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢4Æü¤ËºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ò¤é¤ä¤¹¤ß¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤Ç±é¤¸¤¿¡È¤Ê¤Ä¤ß¡É¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌë¥É¥é¡Ø¤Ò¤é¤ä¤¹¤ß¡Ù²¬»³Å·²»¡¢¿¹¼·ºÚ¡¢µÈ²¬Î¤ÈÁ¤é¤¬¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×
¡¡¿¹¤¬ËÜºî¤Ç±é¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢»³·Á¤«¤é¾åµþ¤·¡¢¤¤¤È¤³¤Î¥Ò¥í¥È¡Ê²¬»³Å·²»¡Ë¤È2¿ÍÊë¤é¤·¤ò»Ï¤á¤¿ÈþÂçÀ¸¡¦¾®ÎÓ¤Ê¤Ä¤ß¡£Á´20ÏÃ¤ò´°Áö¤·¤¿¿¹¤Ï¡¢¡Ö¤Ò¤é¤ä¤¹¤ß¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤´»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤Ê¤Ä¤ß¤È¤Ç¤¢¤¨¤Æ¹¬¤»¤À¡×¤ÈÌò¤Ø¤Î¿¼¤¤°¦¾ð¤òµ¤·¤¿¡£
¡¡¡È¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤ó¡É¤³¤È¤Ê¤Ä¤ß¤ò¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ËÂÎ¸½¤·¤¿¿¹¤Î±éµ»¤ÏÊüÁ÷Ãæ¤«¤é¹¥É¾¤Ç¡¢ºÇ½ª²ó¸å¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤â¡Ö¤Ê¤Ä¤ß¤Á¤ã¤ó¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤À¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡¡Ìþ¤µ¤ì¤¿¿ÍÂô»³¤Ç¤¹¤è¡×¡Ö¤Ê¤Ê¤Á¤ã¤ó¤ª¼Çµï¤Û¤ó¤ÈÅ·ºÍ¡ª¡×¡Ö¤â¤¦½ª¤ï¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤¡¡¡¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤ó¡Ä¡×¡ÖÂ³ÊÔµá¤à¡ª¡×¡Ö¤³¤Á¤é¤â¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¤è ¤Þ¤¿²ñ¤¨¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Àä»¿¤äÂ³ÊÔ¤òË¾¤àÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
°úÍÑ¡§¡Ö¿¹¼·ºÚ¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷mori.chan.7¡Ë
