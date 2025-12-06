セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！

今回は2025年12月5日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『ズートピア２』 ミニラバーマスコットを紹介します☆

セガプライズ ディズニー『ズートピア２』 ミニラバーマスコット

登場時期：2025年12月5日より順次

サイズ：全長約5×1×7cm

種類：全6種（ジュディ、ニック、ニブルズ、パウバート、クロウハウザー、ゲイリー）

投入店舗：全国のゲームセンターなど

2025年12月5日の公開に合わせて、ディズニー新作映画『ズートピア２』グッズがセガプライズに登場。

登場キャラクターたちがポップなタッチで表現された、全6種のラバーマスコットです！

「ジュディ・ホップス」と「ニック・ワイルド」をはじめ、『ズートピア２』より登場する新キャラクターもラインナップ。

特徴をとらえたユニークなデザインで、持ち物の目印やアクセサリーになってくれます☆

ジュディ

「ズートピア」で初めてのウサギ警察官となった「ジュディ・ホップス」

ピンと背筋が伸びた立ち姿が様になっています！

ニック

不敵な笑みを浮かべる「ニック・ワイルド」のミニラバーマスコット。

特徴的なボリュームあるしっぽやラフな衣装などもしっかり表現されています☆

ニブルズ

『ズートピア２』に登場する新キャラクター「ニブルズ」も、ミニラバーマスコットになって登場。

両手を広げ、大きくお口を開けたコミカルな姿で展開されます☆

パウバート

グリーンのセーターをおしゃれに着こなす、新キャラクターの「パウバート」

毛先の長い耳やフサフサした体毛が特徴的です！

クロウハウザー

警察署の受付をしている「クロウハウザー」も、ミニラバーマスコットに登場。

ふっくらしたシルエットが愛らしい姿です☆

ゲイリー

『ズートピア２』の鍵を握る、注目の新キャラクター「ゲイリー」

長く、くねった体に大きな目のヘビをユーモラスに表現したデザインです！

ディズニー最新映画『ズートピア２』に登場するキャラクターたちをポップなタッチで表現したミニラバーマスコット。

セガプライズの『ズートピア２』 ミニラバーマスコットは、2025年12月5日より順次全国のゲームセンターなどに登場します☆

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 新キャラクター・ゲイリーやパウバートも！セガプライズ ディズニー『ズートピア２』 ミニラバーマスコット appeared first on Dtimes.