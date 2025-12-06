新キャラクター・ゲイリーやパウバートも！セガプライズ ディズニー『ズートピア２』 ミニラバーマスコット
セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！
今回は2025年12月5日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『ズートピア２』 ミニラバーマスコットを紹介します☆
セガプライズ ディズニー『ズートピア２』 ミニラバーマスコット
登場時期：2025年12月5日より順次
サイズ：全長約5×1×7cm
種類：全6種（ジュディ、ニック、ニブルズ、パウバート、クロウハウザー、ゲイリー）
投入店舗：全国のゲームセンターなど
2025年12月5日の公開に合わせて、ディズニー新作映画『ズートピア２』グッズがセガプライズに登場。
登場キャラクターたちがポップなタッチで表現された、全6種のラバーマスコットです！
「ジュディ・ホップス」と「ニック・ワイルド」をはじめ、『ズートピア２』より登場する新キャラクターもラインナップ。
特徴をとらえたユニークなデザインで、持ち物の目印やアクセサリーになってくれます☆
ジュディ
「ズートピア」で初めてのウサギ警察官となった「ジュディ・ホップス」
ピンと背筋が伸びた立ち姿が様になっています！
ニック
不敵な笑みを浮かべる「ニック・ワイルド」のミニラバーマスコット。
特徴的なボリュームあるしっぽやラフな衣装などもしっかり表現されています☆
ニブルズ
『ズートピア２』に登場する新キャラクター「ニブルズ」も、ミニラバーマスコットになって登場。
両手を広げ、大きくお口を開けたコミカルな姿で展開されます☆
パウバート
グリーンのセーターをおしゃれに着こなす、新キャラクターの「パウバート」
毛先の長い耳やフサフサした体毛が特徴的です！
クロウハウザー
警察署の受付をしている「クロウハウザー」も、ミニラバーマスコットに登場。
ふっくらしたシルエットが愛らしい姿です☆
ゲイリー
『ズートピア２』の鍵を握る、注目の新キャラクター「ゲイリー」
長く、くねった体に大きな目のヘビをユーモラスに表現したデザインです！
ディズニー最新映画『ズートピア２』に登場するキャラクターたちをポップなタッチで表現したミニラバーマスコット。
セガプライズの『ズートピア２』 ミニラバーマスコットは、2025年12月5日より順次全国のゲームセンターなどに登場します☆
