【ゴジュウジャー】第41話「最後の鍵！破壊のブーケと創生ノーワン」あらすじ 愛する推し・陸王は憎きゴジュウレオンだった
スーパー戦隊シリーズ最新作『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』（毎週日曜 前9：30、テレビ朝日系）第41話「最後の鍵！破壊のブーケと創生ノーワン」が7日に放送される。
【動画】【ゴジュウジャー】第41話「最後の鍵！破壊のブーケと創生ノーワン」予告
愛する推し・陸王（鈴木秀脩）は、妹・リボン（声：伊瀬茉莉也）を倒した憎きゴジュウレオンだった…。怒りと悲しみに燃えるブーケ（まるぴ）は、「慈愛」の名を捨て、リボンの仇を討とうと決意する。一方、陸王はブーケが敵だと知っても、ファンである彼女を傷つけたことを後悔する。そんな陸王に、竜儀（神田聖司）は自分たちが初めて会ったときのことを話し始める…。
そのころ吠（冬野心央）たちの前に、“最後のノーワン”が現れる。これまでとまったく違う謎のノーワンと、吠たちは戸惑いながらもナンバーワンバトルに挑むが…!?
