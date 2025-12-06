西山潤、直筆で結婚報告「お付き合いしておりました方と」 『VIVANT』など出演の人気俳優
俳優の西山潤（27）が6日、自身のXを更新し、交際相手を結婚したことを報告した。
【画像】めっちゃキレイな字！結婚報告した西山潤の直筆全文
直筆の書面で「関係者の皆様ならびに応援して下さっている皆様」と切り出しながら、「この度、かねてよりお付き合いしておりました方と結婚いたしました」と報告。
続けて「これからも役者として一層精進し、自分らしく一歩ずつ歩んでまいります。変わらぬご支援ご鞭撻を賜れましたら幸いです」とつづった。
西山は、2006年公開の映画『サイレン〜FORBIDDEN SIREN〜』でデビュー後、映画『20世紀少年』シリーズで唐沢寿明ふんする主人公・ケンヂの幼少期を演じ、話題に。近作ではNHＫ大河ドラマ『いだてん〜東京オリムピック噺〜』、『どうする家康』や、ドラマ『ドラゴン桜 第2シリーズ』、『VIVANT』（ともにTBS系）などにも出演した。
