◆報知新聞社主催 男子プロゴルフツアー ２５年シーズン最終戦 メジャー最終戦 日本シリーズＪＴカップ 第３日（６日、東京よみうりＣＣ＝７００２ヤード、パー７０）

霜の除去作業のため全組１０分遅れてスタートした。最終組までの出場全３０選手が前半９ホールを終えて、３打差４位から出た吉田泰基（２７）＝東広野ＧＣ＝が、パットが好調で５番からの４連続バーディーなど５バーディー、１ボギーと４つスコアを伸ばして通算８アンダーの首位に並んだ。

通算２勝の宋永漢（ソン・ヨンハン、３４）＝韓国＝も前半２つ伸ばして首位。小木曽喬（２８）＝フロンティアの介護＝が１打差３位で続く。大会４４年ぶりのレフティー優勝を目指す細野勇策（２２）＝三共グループ＝が２打差４位。２４年賞金王の金谷拓実（２７）＝SOMPOひまわり生命＝は４アンダーの５位となっている。

賞金王を争うランク３位の蝉川泰果（２４）＝アース製薬＝は２つスコアを伸ばして４アンダーの５位。賞金ランク１位の金子駆大（こうた、２３）＝NTPホールディングス＝は１つ伸ばし、２アンダーの１１位となっている。