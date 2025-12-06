カール・アーバン、「平和」の漢字を教えてもらったから数年書き続けてたら、いつの間にか「天井」になってた話

国内最大級のポップカルチャーの祭典「東京コミコン2025」は12月6日に開催2日目を迎え、オープニングステージにはドラマ「ザ・ボーイズ」ブッチャー役で人気のカール・アーバンが、共演者ジャック・クエイド（ヒューイ役）と共に登場。お茶目な日本語エピソードで観客を沸かせた。

アーバンといえば『ロード・オブ・ザ・リング』シリーズのエオメル役や、『スター・トレック』シリーズのレナード・“ボーンズ”・マッコイなど多彩なフィルモグラフィを持つ。「東京コミコン2025」で4度目の来日を果たしたアーバンは、ステージ上で笑える思い出話を披露した。

アーバンの初来日は、『ロード・オブ・ザ・リング／2つの塔』公開時の2003年のこと。当時はアラゴルン役のヴィゴ・モーテンセンと二人でプロモーションを行った。

その際アーバンは、とある日本人女性から、漢字で“Peace”、つまり「平和」の書き方を教わったという。それから数年の間、アーバンはノリノリで「平和」を書き続けていたそうだ。

ところが2009年、『スター・トレック』プロモーションのため再来日を果たした際、「平和」だと信じて書き続けていた自身の書について「それは“Peace”じゃないですよ」と指摘された。何を書いていたのかというと……。

「“天井”です。」

初めに教わった時からそもそも間違ったものだったのか、それとも慣れない漢字を数年書き続けていくうちに変化してしまったのかはわからないが、「今では正しいものを教えてもらったので、ちゃんと書けます」とアーバン。なんとも平和なエピソードで、「東京コミコン」に詰めかけた日本のファンを沸かせたのだった。

東京コミコン2025 開催概要

