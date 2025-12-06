芸能事務所・タイタンの太田光代社長が６日、ＴＢＳラジオ「土曜ワイドラジオＴＯＫＹＯ ナイツのちゃきちゃき大放送」にゲスト出演した。

爆笑問題やウエストランドが所属するタイタンで社長を務め、爆笑問題・太田光の妻としても知られる光代氏。１０月には、「文藝春秋」の連載「お笑い社長繁盛記」（全１１回）を書籍化した著書「社長問題！ 私のお笑い繁盛記」を発売した。

同書について、ナイツの塙宣之は「この本がおもろいのが、絶対爆笑問題さんの話から始めるじゃん？ 普通。第１章がウエストランド」と指摘した。

ウエストランドと言えば、２人とも不祥事を起こした過去がある。井口浩之は２０１９年、局部が写った写真と動画をダイレクトメールで送付した結果、流出して大騒動に発展。また河本太は昨年４月、酔っ払ってタクシー運転手を相手に暴行事件を起こした。もちろんこういった不祥事の対応は、社長である光代氏が行った。

河本の事件について光代氏は「連載中に起きるっていうね」と、「文藝春秋」に連載していた時に発生したと告白。「ホントは６回で（連載が）済むはずだった。６回だったら出なかったんじゃないかな？ 本」と、河本の事件のために連載が１１回まで伸びたと明かした。

光代氏は「次が（連載の）最後のタイミングで。５回目の原稿チェックをしてる時にあれ、起こったの。河本の話が」と話していた。