XG・COCONA、20歳誕生日にノンバイナリー公表 胸の切除手術も告白「自分では女性だとは思っていません」
【モデルプレス＝2025/12/06】HIPHOP／R＆Bガールズグループ・XG（エックスジー）のCOCONA（ココナ）が、20歳の誕生日を迎えた12月6日、グループのSNSを通じてAFABノンバイナリーであることを公表した。ノンバイナリージェンダーとは、性自認が男性・女性という性別のどちらにも当てはまらない（または当てはめたくない）あり方を示す。
【写真】ノンバイナリー公表した女性アーティスト、胸の切除手術跡
20歳の誕生日を迎えたCOCONAは、「私はAFAB Transmasculine Non-binaryです。今年、胸の切除手術を行いました。生まれたときは女性として扱われましたが、自分では女性だとは思っていません。“女性”として見られることには強い違和感があり、自分はもっと男性的な存在として生きています」と告白。胸元に手術の傷跡が見える写真も合わせて投稿されている。
また「今までの私の人生でいちばん難しかったことは、“自分自身を受け入れて認めること”でした。ほんの少しでも自分を受け入れ、0.1歩でも前に進めた今、新しい扉を開けることができました。その扉を開けたことで視野が広がり、物事の見え方や捉え方が変わり、自分に大きな心の成長と勇気を与えてくれました。今では、『自分の中にあるものは、ダメなものじゃないんだ』と思えるようになりました」とつづっている。（modelpress編集部）
こんにちは、ここなです。今日で20歳になりました。
20歳という節目を迎えるにあたって、これまで心の奥にあった想いを少しお話ししたく、この文章を書いています。
私はAFAB Transmasculine Non-binaryです。今年、胸の切除手術を行いました。生まれたときは女性として扱われましたが、自分では女性だとは思っていません。“女性”として見られることには強い違和感があり、自分はもっと男性的な存在として生きています。
今までの私の人生でいちばん難しかったことは、“自分自身を受け入れて認めること”でした。ほんの少しでも自分を受け入れ、0.1歩でも前に進めた今、新しい扉を開けることができました。その扉を開けたことで視野が広がり、物事の見え方や捉え方が変わり、自分に大きな心の成長と勇気を与えてくれました。今では、「自分の中にあるものは、ダメなものじゃないんだ」と思えるようになりました。
これができたのは、私の話に耳を傾け、寄り添ってくれたメンバーやサイモンさん、そして両親のおかげです。この運命と、出会えたすべての奇跡に、心から感謝しています。
長くなりましたが、ここまでの道のりを歩いてこれたこと、そして支えてくれた人たちに心から感謝しています。私はこれからもXGとXGALXと作る未来が楽しみです。
この文章が、誰かの心にそっと光を灯せますように。そして、私の愛が必要としているすべての人に届きますように。
With love, always.
【Not Sponsored 記事】
【写真】ノンバイナリー公表した女性アーティスト、胸の切除手術跡
◆COCONA、ノンバイナリー公表
20歳の誕生日を迎えたCOCONAは、「私はAFAB Transmasculine Non-binaryです。今年、胸の切除手術を行いました。生まれたときは女性として扱われましたが、自分では女性だとは思っていません。“女性”として見られることには強い違和感があり、自分はもっと男性的な存在として生きています」と告白。胸元に手術の傷跡が見える写真も合わせて投稿されている。
◆COCONAコメント全文
こんにちは、ここなです。今日で20歳になりました。
20歳という節目を迎えるにあたって、これまで心の奥にあった想いを少しお話ししたく、この文章を書いています。
私はAFAB Transmasculine Non-binaryです。今年、胸の切除手術を行いました。生まれたときは女性として扱われましたが、自分では女性だとは思っていません。“女性”として見られることには強い違和感があり、自分はもっと男性的な存在として生きています。
今までの私の人生でいちばん難しかったことは、“自分自身を受け入れて認めること”でした。ほんの少しでも自分を受け入れ、0.1歩でも前に進めた今、新しい扉を開けることができました。その扉を開けたことで視野が広がり、物事の見え方や捉え方が変わり、自分に大きな心の成長と勇気を与えてくれました。今では、「自分の中にあるものは、ダメなものじゃないんだ」と思えるようになりました。
これができたのは、私の話に耳を傾け、寄り添ってくれたメンバーやサイモンさん、そして両親のおかげです。この運命と、出会えたすべての奇跡に、心から感謝しています。
長くなりましたが、ここまでの道のりを歩いてこれたこと、そして支えてくれた人たちに心から感謝しています。私はこれからもXGとXGALXと作る未来が楽しみです。
この文章が、誰かの心にそっと光を灯せますように。そして、私の愛が必要としているすべての人に届きますように。
With love, always.
【Not Sponsored 記事】