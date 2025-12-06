2026年サッカーW杯の組み合わせ抽選会…日本初戦は“強豪”オランダ　初の3カ国共催に加え48チーム出場で史上最大規模の戦いに

2026年6月に行われるサッカー・FIFAワールドカップ2026の組み合わせ抽選が行われ、日本は強豪オランダなどと同じグループFに入りました。

アメリカで行われた運命の組み合わせ抽選会。

今大会は初の3カ国共催に加え、出場チームが32から48チームに増え史上最大規模の戦いになります。

サッカー日本代表・森保一監督（57）も見守る中、日本が入ったのはグループF。

強豪オランダに加え、アフリカ予選無敗のチュニジア、そしてヨーロッパプレーオフの勝者と戦います。

初戦の相手は、多くのスター選手を擁しヨーロッパ予選無敗のオランダ。

日本が南アフリカ大会で敗れた相手です。

第2戦のチュニジアもアフリカ予選無失点と堅い守備を誇ります。

サッカー日本代表・森保一監督（57）：

目標はW杯優勝ということで残りの準備期間も一試合一試合、目の前の戦いに最善の準備をする。ベストを尽くすということをやりつつ、W杯で勝てるように対戦相手を分析して、相手を上回って一試合一試合勝っていけるようにしていきたい。