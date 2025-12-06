『名探偵コナン』萩原千速、最新話に登場！喫茶店で仲間に水を… 誘拐犯追跡の場面カット公開
テレビアニメ『名探偵コナン』の最新話「赤レンガ倉庫 消えた誘拐犯（前編）」が、本日6日午後6時より読売テレビ・日本テレビ系で放送される。あわせて先行場面カットが解禁された。
【画像】喫茶店でブチギレる萩原千速！公開された『コナン』場面カット
「赤レンガ倉庫 消えた誘拐犯（前編）」は、少年探偵団が発見した誘拐された少女からのSOS。米花で聞き込みをするコナンと、横浜・赤レンガ倉庫で誘拐犯を追跡する萩原千速。二拠点での救出作戦がいま始まる…というストーリー。
萩原千速と言えば、劇場版シリーズ最新作となる第29弾『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』（2026年4月10日公開）にメインキャラクターとして登場。先日公開された映像では、「逃がしやしないよ」と力強く言い放ち、「風の女神」千速が繰り広げる、ド派手なバイクアクションを堪能することができる。
■劇場版ストーリー
コナンと蘭・園子・小五郎は、バイクの祭典「神奈川モーターサイクルフェスティバル」が開催される横浜・みなとみらいに、バイク好きの世良真純と向かっていた。
するとコナン達が乗った車の上を飛び越え現れた、暴走する謎の”黒いバイク”。そしてそれを追っていたのは、蘭がいつか見た「風の女神様」神奈川県警交通機動隊の萩原千速だった。しかし激しいカーチェイスの末、千速のバイクは大破し、あと一歩のところで取り逃がしてしまう。
その後、コナン達が横浜のフェス会場に到着すると、ある最新技術を搭載した白バイ「エンジェル」のお披露目が行われていた。そんな中、暴走した”黒いバイク”が今度は都内に出現し、警視庁の追跡をも振り切ったという情報が。目的不明な暴走だが、その車体が「エンジェル」に酷似していること分かり、黒いエンジェル…「ルシファー」と呼び、追跡を続ける。
犯人の正体、そしてその目的とはいったい何なのか。そしてなぜか千速の脳裏によぎる、弟の萩原研二とその同期・松田陣平との記憶…風の女神（エンジェル）VS黒き堕天使（ルシファー）が巻き起こす史上最速バトルミステリーが開戦（レーススタート）する。
