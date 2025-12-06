モデル・タレントのマギーさんが自身のインスタグラムを更新。アラブ首長国連邦のドバイを訪れた旅の様子を公開しています。

【写真を見る】【マギー】2年ぶりのドバイ旅行を満喫 バギーで砂漠を疾走「運転上手って褒められた笑」





マギーさんは「2年ぶりのドバイ ものすごい勢いでまた成長していて、デザインホスピタリティ、世界基準のお勉強をしています」と投稿。2年ぶりに訪れたドバイの発展した様子に感心している様子です。









続く投稿でマギーさんは、「せっかくのドバイ！初めて砂漠のほうへ！」と綴り、砂漠で赤と白のスカーフを巻いて、頭と顔の下半分を覆った画像を投稿。「現地の方にスカーフも巻いてもらって」と説明しています。









広大な砂漠の中の大きな岩の上に立ったマギーさんは、オレンジとピンクのグラデーションに染まる空の景色に「空の色にほれぼれ」とコメントを添え、感激している様子です。









車好きとしても知られるマギーさんは、自らバギーを運転して砂漠でのドライブを体験。「バギーは楽しすぎたよ、運転上手って褒められた笑 もっと飛ばしたかったです笑」と喜びを表現しています。









砂漠を疾走する動画も添えて、運転のコツについて「びびらずにアクセル踏みっぱなし」と記しています。









また、ドバイにある高さ828mの世界で最も高い超高層ビル『ブルジュ・ハリファ』を一望できる、人気ホテルの高層階プールを訪れた画像も投稿。









プールの向こうに高層ビルがそびえ立つ景色に、「30階のルーフトッププールがインフィニティなの 最高なデザインだよね〜〜〜」と感嘆の声を上げています。









マギーさんはドバイの急速な発展に感銘を受けたようで、「おすすめのスポット物件ホテルたくさんあるから 仕事も最高だし、また友達みんなでツアー組みたい」と綴っています。







【担当：芸能情報ステーション】