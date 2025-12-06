プロレスラーのウナギ・サヤカ（39）が、6日までにX（旧ツイッター）を更新。大みそかに行われる歌の祭典「ももいろ歌合戦」出演決定に喜びを示した。

「ももいろ歌合戦」は、ももいろクローバーZとゲストらによる年に一度の歌の祭典。9回目となる今回は日本武道館で開催され、その模様はABEMAで無料生放送される。

初出演が決まったウナギは、過去にコピーダンスユニット「めろめろクローバー」に参加した経験がある。

「2回だけだけどめろくろちゃんとして踊ったりしてたのにももいろ歌合戦に出れるなんてアイドルだった時の自分に言ってあげたい ももクロちゃんを査定する日がくるよって」と感慨深げに告知。

続けて、「待ってろよ！大晦日 ももいろクローバーZ査定してやるよ！」とももクロに“宣戦布告”した。「モノノフあったかいから大好き やったぁーーー！」と大喜びしている。

ウナギは、アイドルやグラビアなどの活動を経て、2019年にプロレスラーとしてデビュー。今年4月、東京・両国国技館で自主興行を主催したが、目標動員に届かず、1600万円の赤字が出たことを告白して話題になった。決めゼリフは、「査定してやるよ」。