間宮祥太朗と新木優子がW主演を務める、日本テレビ系土曜ドラマ『良いこと悪いこと』（毎週土曜よる9：00〜）。第8話「7人」が12月6日に放送予定です。

【写真】高木は妻の加奈に…

同窓会で集まった、小学校の同級生。タイムカプセルから出てきたのは、6人の顔が塗りつぶされた卒業アルバム。

そしてはじまった、同級生の不審死。一体誰が、なんのために？

事件を止めるため動き出した2人の同級生。しかし彼らにも秘密があり……。

容疑者は同級生。真犯人は誰だ――？ノンストップの考察ミステリー。

小学生の時はクラスのリーダー的存在で『キング』と呼ばれ、現在は実家の塗装業を継いでいる一児の父・高木将役を間宮祥太朗さん。

高木の同級生で当時は『どの子』と呼ばれ、現在は「美人すぎる記者」として活躍している猿橋園子役を新木優子さんが演じます。

過去に深く関わりあった高木と猿橋が手を組み、同級生の不審死の真相と謎に迫っていく――。

主題歌は今年9月にメジャーデビュー26周年を迎えたポルノグラフティの『アゲハ蝶』。ドラマ内の随所にちりばめられた平成の《エモさ》を、懐かしくも新しいサウンドで彩ります。

＊以下12月6日放送回のネタバレを含みます。



日本テレビ系列・土曜ドラマ『良いこと悪いこと』

＜前回のあらすじ＞

同級生を次々と狙う連続殺人事件。さらなる被害を食い止めようとする高木将と猿橋園子の奔走もむなしく、ついに4人目の犠牲者が出てしまった。

元6年1組の担任だった大谷典代（赤間麻里子さん）が遺体となって発見されたのだ……！

大谷の『お別れの会』がしめやかに営まれ、参列した高木、園子、小山隆弘（森本慎太郎さん）の3人に、元6年1組のクラスメートたちから非難の声が集中。「ふざけんなよ。おまえらのせいで、警察に話聞かれたり、職場でいろいろ言われたりして……正直迷惑なんだわ」と憤るクラスメートたち。

もともとは卒アルで顔を塗りつぶされていた6人と園子の問題だったはずなのに、大谷が亡くなり、もはや関係のない生徒やその家族にまで危険が及んでしまっている……。

みんなを巻き込んでしまったことに責任を感じる高木は、力になりたいという土屋ゆき（剛力彩芽さん）と豊川賢吾（稲葉友さん）に「遊びじゃねぇんだよ。これ以上、関わってくんな」と冷たい言葉を浴びせ、2人をかばう小山とも険悪ムードに。

これ以上誰も巻き込みたくない高木は、みんなを突き放して孤立してしまう……。

そんな中、ちょんまげこと羽立太輔（森優作さん）と連絡が取れないことに不安を覚える小山は、預かっていた合鍵を使って羽立のアパートに入り、手掛かりを探る。……と、思いも寄らない〈真相〉を発見し――。

今まで見ていた景色がひっくり返る！？みんなが忘れていた真実……！

元6年1組が立ち上がり、連続殺人事件は想定外の展開へ！



日本テレビ系列・土曜ドラマ『良いこと悪いこと』

＜第8話あらすじ＞

22年ぶりにタイムカプセルを掘り起こしたことを発端にした連続殺人事件。真相を追う高木将、猿橋園子、小山隆弘の3人に、元6年1組の土屋ゆき、豊川賢吾も協力。

もう誰も失いたくない……一刻も早く犯人を突き止めようとする高木たちは、犯人の標的となっている仲良し6人組に、もう1人仲間がいたことを思い出した。

『僕は彼らを許さない』――その人物《博士》こと森智也から恨まれていると知った高木たちは危険を感じ、ひとりで森に会いに行った羽立太輔を助けに向かうが、間一髪のところで森を捕まえることができず、羽立の命が奪われてしまう……。

失意の中、高木たちは刑事・宇都見（木村昴さん）の事情聴取を受ける。しかし、犯人の顔をはっきりとは見ていないため、それが本当に森だったのか、確信が持てずに曖昧な受け答えしかできない……。

他に思い当たる手がかりといえば、タイムカプセルから抜き取られたDVD。みんなで夢を語った映像の中に、犯人にとって見られてはマズい何かが映っているに違いないが、そのDVDが今どこにあるのかも分からず……。

事情聴取を終えた高木はふと思い立ち、みんなと別れてある場所へ向かい驚愕の事実に遭遇する！！

見えていたのは、本当にすべてか！？

誰もが見落としていた元6年1組の真実が明らかに！！