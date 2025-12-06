1-10月のサービス貿易が着実に成長、輸出入総額は前年比7．5％増―中国

中国商務部によると、今年1-10月、中国のサービス貿易は着実な成長を続け、輸出入総額は前年同期比7．5％増の6兆5844億3000万元に達した。そのうち、輸出額は同14．3％増の2兆9090億3000万元、輸入額は同2．6％増の3兆6754億元、輸出額から輸入額を差し引いた貿易収支は7663億7000万元の赤字となったが、赤字幅は2693億9000万元縮小した。

知識集約型サービス貿易が成長を維持。1-10月の知識集約型サービスの輸出入額は同6．4％増の2兆5121億5000万元に上った。うち、その他のビジネスサービスは同4．2％増の1兆698億1000万元、電気通信・コンピューター・情報サービスは同9．9％増の8836億9000万元だった。知識集約型サービスの輸出額は同9．5％増の1兆4687億9000万元、輸入額は同2．3％増の1兆433億6000万元、貿易収支は4254億3000万元の黒字で、黒字額は1036億元増加した。

旅行サービスの輸出が急成長した。1-10月の旅行サービスは速い伸びを示し、輸出入総額は同8．5％増の1兆8125億4000万元に達し、そのうち輸出は同52．5％増、輸入は同2．3％増だった。（提供/人民網日本語版・編集/KS）