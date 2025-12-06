39歳男性「いったん忘れるくらいの気持ちで運用」全世界株式に積み立て開始後約1年半で＋15％に
2024年から新NISAが始まり、ますます裾野が広がる投資の世界。そして投資の初心者が真っ先に検討するのが長期での積み立てによる資産運用です。時間を味方にできる低リスクな運用方法と言われる一方で、実際に周りの人がどのように積立投資を行ってきているのか、その実態をのぞく機会は限られます。
ここではAll Aboutが継続的に募集している「積立投資の実体験エピソード」から、ほかの方が積立投資にどのように取り組まれているのかを紹介。
シミュレーションでは分からないリアルな積立実践エピソードから、ご自身の投資のヒントを見つけ出してください。
▼家族構成
本人、妻、子ども2人
▼金融資産
世帯年収：本人260万円、配偶者100万円
預貯金：15万円、リスク資産：約30万円
▼リスク資産の内訳
・投資信託：約30万円
▼積立投資実績
（※商品名の詳細が不明なものも原文ママ記載）
・eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）／NISA：2024年から
2024年から、NISAでオール・カントリーへの積立投資を始めたという今回の投稿者。
投資額は「月1万円からスタートして、半年後から1万5000円に」増額したとのこと。
投稿のあった2025年10月時点の運用実績については、「元本24万円→評価額27万8301円」と、着実に利益が出ている様子です。
運用益の推移については、「運用開始から2〜3カ月後に、一時的にマイナスに推移したものの、基本的には右肩上がり。最初の年は＋10％程度、現在は＋15％ほどの運用益」が出ていると説明しています。
「今後も無理をせず、20年ほどは継続していきたい」と投稿者。
また、積み立てを続ける上では、値動きに「あまり一喜一憂せず、いったん忘れるくらいの気持ちで運用するように意識している」とも語られていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
※特定銘柄について、投資の勧誘を目的としたものではございません。資産運用、投資はリスクを伴います。投資に関する最終判断は、御自身の責任でお願いします
(文:あるじゃん 編集部)
ここではAll Aboutが継続的に募集している「積立投資の実体験エピソード」から、ほかの方が積立投資にどのように取り組まれているのかを紹介。
39歳・年収260万円パート・アルバイト男性の積立投資の取り組みと運用成績は?今回は東京都に住む39歳男性の資産運用エピソードを見ていきます。
▼家族構成
本人、妻、子ども2人
▼金融資産
世帯年収：本人260万円、配偶者100万円
預貯金：15万円、リスク資産：約30万円
▼リスク資産の内訳
・投資信託：約30万円
▼積立投資実績
（※商品名の詳細が不明なものも原文ママ記載）
・eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）／NISA：2024年から
2024年から、NISAでオール・カントリーへの積立投資を始めたという今回の投稿者。
投資額は「月1万円からスタートして、半年後から1万5000円に」増額したとのこと。
投稿のあった2025年10月時点の運用実績については、「元本24万円→評価額27万8301円」と、着実に利益が出ている様子です。
運用益の推移については、「運用開始から2〜3カ月後に、一時的にマイナスに推移したものの、基本的には右肩上がり。最初の年は＋10％程度、現在は＋15％ほどの運用益」が出ていると説明しています。
39歳・年収260万円パート・アルバイト男性の思う積立投資のメリットや新NISAのプランは?これまで収入に不安があり「このまま積み立てを続けていくべきか悩む時期」もあったそうですが、結局は「預金口座に置いておくよりも利益が期待できる」上、「預金はいつでも引き出せるが、NISA口座に入れておくと、そのような感覚がなくなる」ため、積立投資をしていてよかったと感じているそう。
「今後も無理をせず、20年ほどは継続していきたい」と投稿者。
また、積み立てを続ける上では、値動きに「あまり一喜一憂せず、いったん忘れるくらいの気持ちで運用するように意識している」とも語られていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
※特定銘柄について、投資の勧誘を目的としたものではございません。資産運用、投資はリスクを伴います。投資に関する最終判断は、御自身の責任でお願いします
(文:あるじゃん 編集部)