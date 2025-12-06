ドラマ9「コーチ」向井の衝撃の過去が明らかに！「切なすぎる…」の声多数！12月12日（金）いよいよ最終回！
「唐沢（寿明）さんが良すぎる！」「適格なアドバイスを与えて答えを導き出す…向井（唐沢）みたいな上司いいよね」「若手刑事の成長と爽快なチーム感に毎回感動させられる」。
SNSでも話題のドラマ9「コーチ」が、12月12日（金）夜9時、最終話を迎える。
12月5日（金）放送の第8話では、捜査一課から人事二課に異動になった向井の衝撃の過去が明らかになった。
【動画】向井の過去が明らかに！ドラマ9「コーチ」最新回
早く出世したがゆえに上司にはなめられ、部下の扱いに困る女性係長・益山（倉科カナ）、取り調べで容疑者になめられる刑事・所（犬飼貴丈）、体格が大きく尾行が苦手な刑事・西条（関口メンディー）、感情を抑えるのが苦手で、すぐに泣いたり怒ったりしてしまう刑事・正木（阿久津仁愛）…。
現場で感じた違和感を投げかけ、その答えを考えさせる見事なコーチング法で、これまで4人の刑事の成長を見守ってきた人事二課の向井（唐沢寿明）。
彼の導きにより、暗いトンネルを抜けて自信を身につけた若き刑事たちは、捜査一課・四係としてチームを組むことに。
「きっといいチームになる！」向井が確信したとおり、4人は互いを信頼し、過不足を補い合い、やがて本物のチームとして力をつけていく。
「向井さんほどの刑事が、なぜ現場にいないのか…」若き刑事たちは疑問を抱くが、大きな事件に立ち向かう中、ついに向井が抱える衝撃的な過去にたどり着く――。
都内マンションで女子大生の絞殺体が見つかり、益山が現場を仕切ることに。
犯罪に慣れた人物による計画的な犯行と見る中、今回の事件と15年前の未解決事件との関連性が浮上。「八王子市マンション内女性殺人事件」と書かれたファイルを手にした益山は、同様の手口で殺害された被害者・沙織（若月佑美）が、向井の妹であることを知る（第7話）。
（15年前）
事故で両親を亡くしたことから、高校を卒業した沙織の親代わりを務めてきた向井。
クリスマスの日、捜査一課にいた向井は沙織と食事の約束をしていたが、席に着いたもののすぐに捜査に呼び戻され、「埋め合わせ、必ずするから！」と沙織に詫びて店を後にする。
数日後。殺害事件の知らせを聞き、八王子の現場へと向かった向井は、そこで妹・沙織の遺体と対峙。遺体の腕に、向井がクリスマスの日に贈ったブレスレットが揺れていた。
沙織の事件が難航し、捜査が進展を見せないまま数カ月が経過。苛立ちを隠せなくなった向井は捜査本部に乗り込み、「私を捜査に加えてください」と懇願するが、捜査一課の相良（古田新太）はこれを断固拒否。向井は単独で捜査を始める。
しかし、このことが原因で向井は人事二課へ異動を命じられ、妹・沙織を殺した犯人は見つからないまま、未解決事件になろうとしていた…。
◆
15年前の事件について、益山に全てを打ち明けた人事二課の富永（木村多江）もまた、向井に助けられた一人。捜査一課の刑事として悩んでいた際、向井によって刑事という仕事に対する物の見方を変えられ、人事の仕事に興味を持つようになったと話す。
しかし、自分は救われたものの、捜査一課を離れた向井は生きがいを失くし、人事の仕事を淡々とこなすように。そこで富永は、向井に伸び悩んでいる刑事たちのコーチを依頼。「向井さんほど、後輩の悩みに寄り添って解きほぐすのがうまい人はいない…」。
富永の策略が功を奏し、大きな成長を遂げた益山たち。「向井さんも昔の情熱を取り戻したような気がする…」富永は益山に、笑顔でそう告げるのだった。
◆
そんな中、雨の日に再び、絞殺事件が発生する。侵入方法は焼き破りで被害者は若い女性。その手口はまたもや、妹・沙織の事件とも酷似していた。
捜査を進める中、四係が育成のために預かっている堺（佐藤龍我）が、犯人のものと思われるコートの繊維を発見。
そして2つの事件は同一犯による連続殺人事件と認定され、合同捜査本部が立ち上がる。
益山たちの意向もあり、四係で堺の指導にあたっていた向井。だが、その姿を見た捜査一課課長の相良は、「部外者は帰ってくれ」と冷たく言い放つ。向井は静かにその場を去るのだった。
そんな向井に、ついに益山は15年前の事件について問う。
「向井さんは、だからコーチを引き受けているんですよね。（現場にいれば）妹さんを殺した犯人をいつか自分の手で挙げられるかもしれない…向井さんは心のどこかでずっとそう期待している。コーチ役を引き受けた理由はそれですよね」。
「本当にいいんですか、捜査を外れて！」「一緒に犯人を確保しましょう！」と迫る四係の面々。しかし向井はそれには応えず―――。
12月12日（金）放送、第9話（最終話）の予告では、廃屋にいる向井が、益山たちに「来るな！」と叫ぶ様子が映し出された。事件は思わぬ展開へ！
SNSでは「向井の過去が分かって、より一層見逃せない”」「向井チルドレンのチームワーク、最高！」との声が。
犯人の正体は？ 向井は妹・沙織の無念を晴らすことができるのか！
SNSでも話題のドラマ9「コーチ」が、12月12日（金）夜9時、最終話を迎える。
12月5日（金）放送の第8話では、捜査一課から人事二課に異動になった向井の衝撃の過去が明らかになった。
【動画】向井の過去が明らかに！ドラマ9「コーチ」最新回
早く出世したがゆえに上司にはなめられ、部下の扱いに困る女性係長・益山（倉科カナ）、取り調べで容疑者になめられる刑事・所（犬飼貴丈）、体格が大きく尾行が苦手な刑事・西条（関口メンディー）、感情を抑えるのが苦手で、すぐに泣いたり怒ったりしてしまう刑事・正木（阿久津仁愛）…。
現場で感じた違和感を投げかけ、その答えを考えさせる見事なコーチング法で、これまで4人の刑事の成長を見守ってきた人事二課の向井（唐沢寿明）。
彼の導きにより、暗いトンネルを抜けて自信を身につけた若き刑事たちは、捜査一課・四係としてチームを組むことに。
「きっといいチームになる！」向井が確信したとおり、4人は互いを信頼し、過不足を補い合い、やがて本物のチームとして力をつけていく。
「向井さんほどの刑事が、なぜ現場にいないのか…」若き刑事たちは疑問を抱くが、大きな事件に立ち向かう中、ついに向井が抱える衝撃的な過去にたどり着く――。
都内マンションで女子大生の絞殺体が見つかり、益山が現場を仕切ることに。
犯罪に慣れた人物による計画的な犯行と見る中、今回の事件と15年前の未解決事件との関連性が浮上。「八王子市マンション内女性殺人事件」と書かれたファイルを手にした益山は、同様の手口で殺害された被害者・沙織（若月佑美）が、向井の妹であることを知る（第7話）。
（15年前）
事故で両親を亡くしたことから、高校を卒業した沙織の親代わりを務めてきた向井。
クリスマスの日、捜査一課にいた向井は沙織と食事の約束をしていたが、席に着いたもののすぐに捜査に呼び戻され、「埋め合わせ、必ずするから！」と沙織に詫びて店を後にする。
数日後。殺害事件の知らせを聞き、八王子の現場へと向かった向井は、そこで妹・沙織の遺体と対峙。遺体の腕に、向井がクリスマスの日に贈ったブレスレットが揺れていた。
沙織の事件が難航し、捜査が進展を見せないまま数カ月が経過。苛立ちを隠せなくなった向井は捜査本部に乗り込み、「私を捜査に加えてください」と懇願するが、捜査一課の相良（古田新太）はこれを断固拒否。向井は単独で捜査を始める。
しかし、このことが原因で向井は人事二課へ異動を命じられ、妹・沙織を殺した犯人は見つからないまま、未解決事件になろうとしていた…。
◆
15年前の事件について、益山に全てを打ち明けた人事二課の富永（木村多江）もまた、向井に助けられた一人。捜査一課の刑事として悩んでいた際、向井によって刑事という仕事に対する物の見方を変えられ、人事の仕事に興味を持つようになったと話す。
しかし、自分は救われたものの、捜査一課を離れた向井は生きがいを失くし、人事の仕事を淡々とこなすように。そこで富永は、向井に伸び悩んでいる刑事たちのコーチを依頼。「向井さんほど、後輩の悩みに寄り添って解きほぐすのがうまい人はいない…」。
富永の策略が功を奏し、大きな成長を遂げた益山たち。「向井さんも昔の情熱を取り戻したような気がする…」富永は益山に、笑顔でそう告げるのだった。
◆
そんな中、雨の日に再び、絞殺事件が発生する。侵入方法は焼き破りで被害者は若い女性。その手口はまたもや、妹・沙織の事件とも酷似していた。
捜査を進める中、四係が育成のために預かっている堺（佐藤龍我）が、犯人のものと思われるコートの繊維を発見。
そして2つの事件は同一犯による連続殺人事件と認定され、合同捜査本部が立ち上がる。
益山たちの意向もあり、四係で堺の指導にあたっていた向井。だが、その姿を見た捜査一課課長の相良は、「部外者は帰ってくれ」と冷たく言い放つ。向井は静かにその場を去るのだった。
そんな向井に、ついに益山は15年前の事件について問う。
「向井さんは、だからコーチを引き受けているんですよね。（現場にいれば）妹さんを殺した犯人をいつか自分の手で挙げられるかもしれない…向井さんは心のどこかでずっとそう期待している。コーチ役を引き受けた理由はそれですよね」。
「本当にいいんですか、捜査を外れて！」「一緒に犯人を確保しましょう！」と迫る四係の面々。しかし向井はそれには応えず―――。
12月12日（金）放送、第9話（最終話）の予告では、廃屋にいる向井が、益山たちに「来るな！」と叫ぶ様子が映し出された。事件は思わぬ展開へ！
SNSでは「向井の過去が分かって、より一層見逃せない”」「向井チルドレンのチームワーク、最高！」との声が。
犯人の正体は？ 向井は妹・沙織の無念を晴らすことができるのか！