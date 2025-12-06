2025年の「トッププレー100」

MLBは公式X（旧ツイッター）にて2025年の「トッププレー100」を毎日発表している。5日（日本時間6日）には6位が公開された。ワールドシリーズ第7戦の9回、ドジャースのミゲル・ロハス内野手が放った同点弾が選ばれたが、「これが6位??」「どうなってやがるんだ」と“低評価”に不満の声が寄せられている。

ドジャースとブルージェイズによるワールドシリーズは最終第7戦までもつれた。先発の大谷翔平投手が3ランを浴びるなど、ドジャースは終始劣勢の展開。8回にマックス・マンシー内野手の一発で1点差に迫ったが、9回は簡単に1死を取られた。残り2死で敗戦。しかし、窮地を救ったのがロハスだった。

フルカウントからの7球目、相手守護神ジェフ・ホフマンのスライダーを振り抜き、左翼席へ同点弾を叩き込んだ。沈黙するロジャースセンター。ロハスは雄叫びを上げ、ドジャースナインも狂喜乱舞。その後、ドジャースは延長11回の末に死闘を制し、ワールドシリーズ連覇を成し遂げた。

今シーズンも数々の名場面が生まれたが、最終戦でチームを文字通り救ったロハスの同点弾は記憶に新しい。それだけに「ワォ、これが6位だと？ ワールドシリーズの勝者を変えることになった驚くべき瞬間だ」「どうしてこれが6位なんだ!?」「これはワールドシリーズ史上で最も重要なHRの1つだ」「私にとってはこれがNo.1……」「これがどうやったら1位か2位ではないんんだ」「これはトップ3に入るべき」と、もっと上の順位にすべきとの声が寄せられた。

ロハスはその裏に好守でチームを救うなど、連覇にとって必要不可欠なピースだった。その後FAとなったが、4日（同5日）に1年550万ドル（約8億円）で再契約となった。ドジャースにとってはオフの本格的な“補強”第1弾。ロハスは来季を現役最終年と位置づけ、3連覇に貢献する構えだ。（Full-Count編集部）