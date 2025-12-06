「いつの間にかたくましくなられてカッコイイ」

人気アイドルデュオ「タッキー＆翼」として活躍した今井翼(44)がインスタグラムで披露した爛爛ムキのマッチョ甼甕討話題となっている。

「本日２部トレ 日中、ハワイを満喫したので夕飯前に再びホテルのジムへ！まだまだ理想には程遠いですが、継続は力なりで、目標を塗り替えていきます！先月はマイナス3キロ達成」とつづり、一回り多くなったようなムキムキなボディショットをアップしている。

この投稿に「あれ、痩せた？」「めっちゃヤバイ」「すごく体つきが変わったように見えます」「腕がすごすぎます」「まって！そんなにマッチョになってたの」「デカ」「ええ！！翼くんバキバキ」「いつの間にこんなに大きくしたの⁉」「いつの間にか逞しくなられてカッコイイ」「胸板と腕が厚くなってるぅ」「お顔が変わりましたね」「顔小さくなった」といったコメントが寄せられている。 今井は「タッキー&翼」で2002年にデビュー。17年に活動を休止し、18年にはジャニーズ事務所(現・STARTO ENTERTAINMENT)を退所。現在は松竹エンタテインメントに所属しテレビや映画、舞台など幅広く活動、11月には主演映画「月のこおり」が公開された。