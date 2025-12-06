¥Æ¥£¥â¥·¡¼¡¦¥·¥ã¥é¥á¼ç±é¡¢ÆüËÜ¤Ç»£±Æ¤â¹Ô¤Ã¤¿Âîµå±Ç²è¡Ø¥Þ¡¼¥Æ¥£¡¦¥·¥å¥×¥ê¡¼¥à¡Ù3·î13Æü¸ø³«·èÄê
¡¡¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Î¼ã¼êÇÐÍ¥¤ÎÃæ¤Ç¤â°µÅÝÅª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥Æ¥£¥â¥·¡¼¡¦¥·¥ã¥é¥á¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëºÇ¿·ºî¡ØMarty Supreme¡Ù¤¬¡Ø¥Þ¡¼¥Æ¥£¡¦¥·¥å¥×¥ê¡¼¥à À¤³¦¤ò¤Ä¤«¤á¡Ù¡ÊÇÛµë¡§¥Ï¥Ô¥Í¥Ã¥È¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ë¤ÎË®Âê¤Ç¡¢ÍèÇ¯¡Ê2026Ç¯¡Ë3·î13Æü¤è¤êÆüËÜ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û»ñ¶â½¸¤á¤ËÊ¸»úÄÌ¤êËÛ¡ÈÁö¡É¤·¤Æ¤¤¤ë¾ìÌÌ¼Ì¿¿
¡¡A24¤¬À½ºî¤¹¤ëËÜºî¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥¢¥ó¥«¥Ã¥È¡¦¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡Ù¡Ê19Ç¯¡Ë¤Î¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥µ¥Õ¥Ç¥£¡£Äï¤Î¥Ù¥Ë¡¼¡¦¥µ¥Õ¥Ç¥£¤È¤È¤â¤Ë¥µ¥Õ¥Ç¥£·»Äï¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢Ã±ÆÈ¤Ç¤ÎÄ¹ÊÔ´ÆÆÄºî¤Ï¡ØThe Pleasure of being Robbed¡Ù¡Ê08Ç¯¡¦ÆüËÜÌ¤¸ø³«¡Ë°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Êª¸ì¤Ï1950Ç¯Âå¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤¬ÉñÂæ¡£¼Âºß¤ÎÂîµåÁª¼ê¥Þ¡¼¥Æ¥£¡¦¥ê¡¼¥º¥Þ¥ó¤Î¿ÍÀ¸¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿ÆâÍÆ¤Ç¡¢Âîµå¤ÎÀ¹¤ó¤Ç¤Ê¤¤¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÀ¤³¦°ì¤òÌÜ»Ø¤¹Å·ºÍÁª¼ê¥Þ¡¼¥Æ¥£¡¦¥Þ¥¦¥¶¡¼Ìò¤ò¥·¥ã¥é¥á¤¬±é¤¸¤ë¡£·¤²°¤ÇÆ¯¤¤Ê¤¬¤éÀ¤³¦Áª¼ê¸¢½Ð¾ì»ñ¶â¤òÃù¤á¡¢½Ð¾ì¤·¤¿¥í¥ó¥É¥óÂç²ñ¤ÇÆüËÜÁª¼ê¤ËÇÔËÌ¡£¼¡²óÂç²ñ¡Ê³«ºÅÃÏ¡¦ÆüËÜ¡Ë¤ÇÀã¿«¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ù¤¯¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¼êÃÊ¤Ç»ñ¶â¤ò²Ô¤´¤¦¤ÈËÛÁö¤¹¤ë»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡¥·¥ã¥é¥á¤Ï¡¢¡Ø·¯¤ÎÌ¾Á°¤ÇËÍ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¡Ù¡Ê17Ç¯¡Ë¡¢¡ØÌ¾¤â¤Ê¤¼Ô¡¿A COMPLETE UNKNOWN¡Ù¡Ê24Ç¯¡Ë¤Ç¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¡¢¿Íµ¤¡¦¼ÂÎÏ¤È¤â¤Ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÀèÆü¹Ô¤ï¤ì¤¿NY±Ç²èº×¤Ç¥µ¥×¥é¥¤¥º¥×¥ì¥ß¥¢¾å±Ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¡Ö¥Æ¥£¥â¥·¡¼¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÇºÇ¹â¤Î±éµ»¡ª¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢3ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤¬³Î¼Â»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶¦±é¤Ë¤Ï¡¢¥°¥¦¥£¥Í¥¹¡¦¥Ñ¥ë¥È¥í¥¦¡£¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡¿¥¨¥ó¥É¥²¡¼¥à¡Ù¡Ê19Ç¯¡Ë°ÊÍè¡¢6Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥óÉüµ¢¡Ê22Ç¯¸ø³«¤Î¡ØSHE SAID/¥·¡¼¡¦¥»¥Ã¥É¡¡¤½¤ÎÌ¾¤òË½¤±¡Ù¤ÏÀ¼¤Î½Ð±é¤Î¤ß¡Ë¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ç¡¢°úÂà¤·¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÍÌ¾½÷Í¥¥±¥¤¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Þ¡¼¥Æ¥£¤ÎÍ§¿ÍÌò¤È¤·¤Æ¥°¥é¥ß¡¼¾Þ¼õ¾Þ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥¶¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¬½é¤Î±éµ»¤ËÄ©Àï¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥Þ¡¼¥Æ¥£¤ÎÎø¿ÍÌò¤Ë¥ª¥Ç¥Ã¥µ¡¦¥¢¥¶¥¤¥ª¥ó¡¢¥±¥¤¤ÎÉ×¤Ç¥¤¥ó¥¯²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¥ß¥ë¥È¥ó¤ò¥±¥Ó¥ó¡¦¥ª¥ì¥¢¥ê¡¼¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤â»£±Æ¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿ËÜºî¡¢¥Þ¡¼¥Æ¥£¤ÎºÇ¹â¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤Ê¤ëÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¥¨¥ó¥É¥¦Ìò¤Ç¡¢Åìµþ2025 ¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ ÂîµåÆüËÜÂåÉ½¡¢Àî¸ý¸ù¿Í¡Ê¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¤¬½Ð±é¡£¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÇòÇ®¤ÎÂîµå¥·¡¼¥ó¤ÏÂç¤¤Ê¸«¤É¤³¤í¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¡È¥Þ¡¼¥Æ¥£ÀûÉ÷¡É¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥·¥ã¥é¥á¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¸ø¼°¥°¥Ã¥º¤Ï¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÀè¹ÔÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¤äÂ¨´°¡£¥Ø¥¤¥ê¡¼¡õ¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ó¡¼¥Ð¡¼É×ºÊ¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥Õ¥é¥ó¥¯¡¦¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¤ä¥¥Ã¥É¡¦¥«¥Ç¥£¡¢¥¢¥á¥Õ¥È»Ë¾åºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¥È¥à¡¦¥Ö¥ì¥¤¥Ç¥£¤é¤¬SNS¤ÇÃåÍÑ¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÏÃÂê¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£·î3Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯±Ç²èÈãÉ¾²È¶¨²ñ¾Þ¡ÊNYFCC¡Ë¤Ç¤Ï¡¢µÓËÜ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤ÎÍÎÏ¸õÊä¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤¬°ìÁØ¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¸ø³«Æü¤ÎÈ¯É½¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢ÆüËÜÈÇ¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â²ò¶Ø¡£¿¿¹È¤ÎÇØ·Ê¤òÇØ¤ËUSA¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à»Ñ¤Î¥Þ¡¼¥Æ¥£¤¬Î©¤Á¡¢¡ÖMarty Supreme¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬°õ»ú¤µ¤ì¤¿¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¥Ô¥ó¥Ý¥óµå¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¥Ô¡¼¤Ï¡Ö¤³¤ÎÃË¡¢ºÇÄã¤ÇºÇ¹â¡£¡×¡£¥Þ¡¼¥Æ¥£¤Î·¿ÇË¤ê¤Ê¿ÍÊªÁü¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤¿¡£»ñ¶â²Ô¤®¤Î¤¿¤á¡¢¸ýÈ¬Ãú¼êÈ¬Ãú¤Ç¼þ¤ê¤Î¿Í¤ò´¬¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡¢·¿ÇË¤ê¤Ç¡ÈºÇÄã¡É¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤³¤«Áþ¤á¤Ê¤¤Å·ºÍ¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤ò¥·¥ã¥é¥á¤¬¤É¤¦±é¤¸ÀÚ¤ë¤Î¤«¡½¡½¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç³Î¤«¤á¤¿¤¤¡£
