『M-1』決勝戦・敗者復活戦の審査員発表へ 事前特番放送決定 司会はブラックマヨネーズ
21日に決勝戦を迎える『M-1グランプリ2025』。先立って14日にABCテレビ・テレビ朝日系で事前特別番組『M-1グランプリ俺たちだって面白い！1万組のエントリー物語』（後0：55〜1：55）が放送される。番組内で決勝戦・敗者復活戦の審査員が発表される。
【動画】『M-1』決勝進出9組決定 エバース、ヤーレンズ、真空ジェシカら進出
4日の準決勝を経て、ファイナリスト9組が決定した。豪快キャプテン、ドンデコルテ、めぞん、たくろうの4組は初の決勝進出。5年連続決勝進出という真空ジェシカ、3年ぶりの決勝進出となるヨネダ2000、昨年4位のエバース、5位のヤーレンズ、10位のママタルトといった、そうそうたる顔ぶれとなった。史上最多となる11521組の漫才師の頂点を目指し、敗者復活組を加えた総勢10組が決勝戦に臨む。
1万組を超えるエントリーの中には、個性豊かなバックグラウンドを持つ漫才師たちが多数。特番では、その中から厳選した漫才師たちのロマンあふれるエントリー物語を届ける。司会を、『M-1グランプリ2005』王者のブラックマヨネーズが務める。そしてこの特番内で、決勝戦・敗者復活戦の審査員が発表される。
また決勝戦後、28日の午後10時30分から『M-1グランプリ2025アナザーストーリー』を放送する。ファイナリストたちの漫才に向き合う真の姿に密着したドキュメンタリーとなっている。
