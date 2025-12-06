女優の木南晴夏（40）が6日放送のフジテレビ系「土曜はナニする！？」（土曜前8・30）にVTR出演。結婚や出産を選択した理由を語った。

この日は、仲が良いというタレントのウエンツ瑛士と熱海＆伊東旅。ウエンツは「さっきも移動中もずっと携帯でお迎えのことやったりしていたじゃん」と木南の“ママっぷり”に感心した。木南は出産後の生活について「子供中心に回ってるよね」と話した。

ウエンツが「どこまでそれを想像して決断したの？」と聞くと、木南は「独身だと24時間全部自分に使えるじゃん。自分のこと考えて、自分のために使って。そうじゃない方々ももちろんいると思うけど、私はそういうタイプだった。それに凄い飽きた時があったの」と打ち明けた。「分かる？」と聞くと、ウエンツは「分かるよ」とうなずいた。

木南は「24時間自分のためだけに時間使ってるのに凄い飽きたってなった瞬間があった。30歳くらいの時。周りはみんな結婚とかしてて、旦那さんのためにとか子供のためにみたいな時間の使い方があって、かっこいいと思ったの。めっちゃ羨ましいって。何で私には24時間自分の時間があるのって。誰かのために使いたいみたいな」と語った。

続けて「でも、ないものねだりで今自分の時間ゼロになったら、自分の時間ほしいってなるんだよ」とほほ笑んだ。

木南は18年に俳優の玉木宏と結婚。20年に第1子誕生を発表。25年12月に第2子を出産したことを発表した。