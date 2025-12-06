フィギュアスケートのジュニアグランプリ（ＧＰ）ファイナルで史上初の４連覇を果たした女子の島田麻央（木下グループ）が、ご褒美のシューズに満面を笑みを浮かべた。

今季自己ベストの合計２１８・１３点をマークし、圧巻の強さを見せた女王は、６日に会場の愛知・ＩＧアリーナで一夜明け取材に対応。「いろんな人からおめでとうの連絡もらったりして、本当にうれしかった。試合後のシニアの選手たちを見て、こんなところで自分も滑れていたんだなと思って、改めてうれしく思った」と振り返った。

この日はナイキ社のオーロラ色のシューズを着用。関係者によると、ファッションデザイナーのトモコイズミさんとの限定コラボ商品だという。島田は「全日本ジュニア（選手権）５連覇のプレゼントとしていだだけてうれしかった」と頬を緩めた。

ただ、今大会の余韻に浸るのはまだ先の予定。１９日からは全日本選手権（東京・国立代々木競技場第一体育館）で、坂本花織（シスメックス）、千葉百音（木下グループ）ら、シニアの先輩たちと相まみえる。

次なる戦いに向けては「ショートプログラムではトリプルアクセル（３回転半ジャンプ）に挑んでいきたい。１回疲れをとって切り替えて、まずはシニアのプログラムに慣れることから始めて、徐々に調子を上げていけたら」と気合十分。挑戦者として、今の１００％を出し切る構えだ。