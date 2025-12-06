女優の平愛梨が６日までに更新された中尾明慶のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに出演した。

２人は「３年Ｂ組金八先生」（ＴＢＳ系）で共演。最近は女優業から離れ、バラエティ番組での活動がメインになっている平は「演技になっちゃうとプライベートまで役になっていっちゃう」と私生活に影響を及ぼすという。

映画「２０世紀少年」（２００８年）のカンナ役を演じた時も「格好とかもカンナ寄りになっちゃう。でも普段からそこまでやらないと演じられないと思ったから毎日マンガ読みながら、結構ボーイッシュになっていった」という。

そんな時に道端でケンカをしているカップルに遭遇し、女性が「歩道橋から飛び降りる」と言い出した。平は「本来の自分だったら何も言えない。でもカンナになってる時だから『何やってるの！』『何をしてここまで追い詰めたの！』『説明しなさい！』って」と男性に詰め寄ったという。それを聞いた中尾は「地獄だ。その彼氏からしたら」と同情。

ケンカを収めることはできたが平は「撮影所に向かってる時に心臓がバクバクして。本当は怖いのに、その役やってるから勢いで言っちゃった。で、現場に着いてスタッフさん見た瞬間に号泣した」と明かした。