せいせい、産後1ヶ月で下着モデル復帰 撮影オフショット公開「セクシー」「スタイル抜群」と反響
【モデルプレス＝2025/12/06】モデルの“せいせい”こと田向星華が12月4日、自身のInstagramを更新。ランジェリーショットを公開した。
【写真】24歳ギャルモデル「セクシー」下着モデル撮影オフショット
せいせいは、羽織ったガウンを腰まで落とし、赤いランジェリーを着用した写真や、ブラウンのランジェリーを着用し、太ももまでのストッキングを履いた姿などを公開。「妊娠中は下着モデル復活なんて1、2年後の話だろうな〜って思ってたけど無事に産後1ヶ月で復帰できて ずっとせいせいで撮影したかったよ〜ってブランド側に温かくまた出迎えてくれて、毎月可愛いランジェリーをきて撮影するの楽しいしやり甲斐感じるの」と産後のランジェリーモデル復帰への想いを綴った。
この投稿に、ファンからは「努力した成果が出てる」「すごくセクシー」「圧倒的な美しさ」「スタイル抜群」などと反響が寄せられている。
せいせいは、4月に結婚、7月に第1子女児の出産を発表している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆せいせい、ランジェリーショット公開
◆せいせいの投稿に反響
