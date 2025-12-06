TBS NEWS DIG Powered by JNN

高気圧に覆われる東日本から西日本を中心に晴れる所が多いでしょう。北海道や東北北部は、雲が広がりやすく、昼過ぎ以降は雨や雪が降る所もありそうです。その他の地域では夜まで良く晴れて、行楽日和となるでしょう。

けさは、西日本を中心に今シーズン一番の冷え込みとなった所もありましたが、日中にかけて気温が上がり、最高気温はきのうより高くなる所が多いでしょう。特に北日本や北陸では、きのうより5℃前後高くなりそうです。

＜きょう6日（土）の各地の予想最高気温＞
　札幌： 7℃　 釧路： 6℃
　青森： 9℃　 盛岡： 6℃
　仙台：11℃　新潟：11℃
　長野： 8℃　 金沢：13℃
名古屋：12℃　東京：12℃
　大阪：13℃　岡山：13℃
　広島：13℃　松江：13℃
　高知：15℃　福岡：15℃
鹿児島：16℃　那覇：23℃

あすも北日本では雨や雪となり、日本海側の地域は雲が広がりやすいでしょう。最高気温は、きょうよりさらに上昇し、東京は15℃、福岡は19℃の予想で日差しの暖かさを感じられそうです。来週火曜日は、再び寒気が流れ込み、各地で冬らしい寒さに戻るでしょう。