51歳・井上晴美、“26年ぶり”のグラビアショット公開「超セクシー」「色っぽい」
タレントの井上晴美（51）が5日、自身のインスタグラムを更新。約26年ぶりに撮影したグラビアショットを公開した。
【写真】「超セクシー」井上晴美が公開した“26年ぶり”のグラビアショット
11月28日に放送されたABEMAの番組『ダマってられない女たち season2』に出演した井上。番組では、トレーニングに励み、約26年ぶりとなるグラビア撮影に挑戦する井上の姿が放送された。
井上はこの日の投稿で、「本日発売FRIDAY」とつづり、撮影カットをアップ。胸元が大胆に空いたドレス姿で艷やかな表情を見せている。
久しぶりに披露したグラビアに、ファンからは「色っぽい」「超セクシーですね」「女神のようです…」「アイドル時代よりかっこよく、美しくなられてます 私の憧れです！」「どんな晴美さんでもすてきです」「中坊の頃の初恋が晴美さんでしたww」など、さまざまな反響が寄せられている。
【写真】「超セクシー」井上晴美が公開した“26年ぶり”のグラビアショット
11月28日に放送されたABEMAの番組『ダマってられない女たち season2』に出演した井上。番組では、トレーニングに励み、約26年ぶりとなるグラビア撮影に挑戦する井上の姿が放送された。
井上はこの日の投稿で、「本日発売FRIDAY」とつづり、撮影カットをアップ。胸元が大胆に空いたドレス姿で艷やかな表情を見せている。
久しぶりに披露したグラビアに、ファンからは「色っぽい」「超セクシーですね」「女神のようです…」「アイドル時代よりかっこよく、美しくなられてます 私の憧れです！」「どんな晴美さんでもすてきです」「中坊の頃の初恋が晴美さんでしたww」など、さまざまな反響が寄せられている。